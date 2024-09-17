Автор «Ночного дозора» раскрыл секрет исполнения Меньшовым роли Гесера

Писатель Сергей Лукьяненко, по книгам которого сняли фильмы «Дневной дозор» и «Ночной дозор», заявил, что актеру Владимиру Меньшову удалось интуитивно понять смысл роли Гесера и точно его сыграть. В беседе с NEWS.ru автор отметил, что ощущал, как будто встретил ожившего персонажа, которого сам же и придумал.

Как сценаристу и автору книги мне понравилось то, что Меньшов сам четко, интуитивно понял весь смысл роли. Когда я смотрел на то, как играют другие, у меня было ощущение, что это не мой персонаж, не тот, о котором было написано в книге. Когда же играл Меньшов, я понимал, что он играет именно моего Гесера. Было ощущение, словно я встретил ожившего персонажа, описанного в собственной книге, это удивительно. У писателя такое бывает нечасто, — пояснил Лукьяненко.

Он отметил, что Меньшов был совершенно великим артистом и режиссером. Писатель поделился, что запомнил актера как цельного и стоящего за свои убеждения человека.

Меньшов — человек совершенно великий и как актер, и как режиссер. Он запомнился как цельный, стоящий за свои убеждения и всегда готовый сделать для себя что-то новое человек. Человек из советской эпохи, но при этом не застрявший в ней, продолжавший идти дальше, — высказался Лукьяненко.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров ранее заявил, что Меньшов, которому 17 сентября исполнилось бы 85 лет, был незаменимым человеком, каких больше нет. Он отметил, что артист был абсолютно самобытной фигурой. По словам Шахназарова, Меньшов опровергает утверждение о том, что нет незаменимых людей.