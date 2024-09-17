Создатель «Острых козырьков» думал, что «Игра престолов» — это детское шоу

Сценарист сериала «Острые козырьки» Стивен Найт считал «Игру престолов» шоу для детей, пока ему не предложили пригласить в свой проект Эйдана Гиллена.

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Шоураннер рассказал, что однажды его маленький сын попросил у него DVD с «Игрой престолов» на Рождество — Найт увидел на коробке драконов и без лишних мыслей подарил ребёнку диск.

Когда кто-то предложил кандидатуру Эйдана Гиллена для роли в четвёртом сезоне «Острых козырьков», Найту сказали, что тот играет владельца борделя в «Игре престолов». Сценарист очень удивился:

О чём вы говорите? Это же детское шоу!

Эйдан Гиллен исполнил в «Игре престолов» роль лорд Петира Бейлиша по прозвищу Мизинец. Позже он появился в двух сезонах «Острых козырьков» Стивена Найта.