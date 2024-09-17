Ева Мендес заявила, что не планирует возвращаться в кино

Актриса решила сфокусироваться на материнстве

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Ева Мендес давно не радовала поклонников новыми ролями, с момента выхода последней ленты с ее участием прошло уже десять лет. Звезда заявила, что достигла пика своей карьеры во время совместных съемок с мужем Райаном Гослингом в картине «Место под соснами». С тех самых пор пара неразлучна, и это стало поворотным моментом для Мендес.

По словам актрисы, этот фильм в ее карьере вряд ли смогут превзойти другие проекты.

«Я работала с Райаном Гослингом, который лучше всех. Это был такой кайф в моей карьере — работать с ним, что я подумала: 'Сейчас самое время просто уйти»«, — призналась звезда в выпуске телепрограммы 'Доброе утро, Америка».

Немаловажную роль в решении поставить творческую жизнь на паузу сыграло и материнство. После рождения дочерей Эсмеральды и Амады Мендес сфокусировалась на их воспитании. Она договорилась с Гослингом, что будет «мамой на полную ставку», в то время как он продолжает сниматься в кино.