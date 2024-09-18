Режиссер Гильермо дель Торо поразмышлял об ИИ в искусстве

ИИ в наше время все плотнее интегрируется в различные сферы жизни человека, в том числе и в искусство. На эту тему поразмышлял известный режиссёр Гильермо дель Торо.

По мнению постановщика, ИИ показал, что способен делать «полуубедительные заставки» к чему-либо, и на этом его функционал кончился.

ИИ продемонстрировал, что может делать полуубедительные заставки. Вот, по сути, и всё. Ценность искусства не в том, сколько оно стоит и как мало усилий оно требует, а в том, насколько вы готовы рискнуть, чтобы оказаться в нём. Сколько люди заплатят за эти заставки? Они заставят их плакать, потому что они потеряли сына? Мать? Потому что они зря потратили свою юность? Да нет, чёрт возьми.

ИИ продемонстрировал, что может делать полуубедительные заставки. Вот, по сути, и всё. Ценность искусства не в том, сколько оно стоит и как мало усилий оно требует, а в том, насколько вы готовы рискнуть, чтобы оказаться в нём. Сколько люди заплатят за эти заставки? Они заставят их плакать, потому что они потеряли сына? Мать? Потому что они зря потратили свою юность? Да нет, чёрт возьми.