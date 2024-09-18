Актер из Ачинска Андрей Коник снялся в криминальной комедии «Дино», рассказали в пресс-службе ТНТ.

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«Я сыграл росгвардейца. Он – мужчина средних лет, хороший опытный сотрудник и честный человек! На площадке была замечательная атмосфера, вся команда – профессионалы, которые любят свою работу», – рассказал Андрей Коник.

Известно, что артист учился в Красноярской государственной академии музыки и театра, которая сегодня называется Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского. Он уже успел сыграть роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Колл-центр», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «СашаТаня», «Букины», «Домовой» и других.

Главные роли в фильме «Дино» исполнили Алексей Розин и Любовь Толкалина. Премьера картины назначена на 30 сентября на ТНТ.

Ранее в интервью «ФедералПресс» актер Олег Каменщиков рассказал, почему ему было бы тесно в Красноярске.