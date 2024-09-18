Звезда турецкого сериала «Великолепный век» выступит в Сочи

В концертном зале «Фестивальный» в Сочи состоится киноконцерт «Музыка турецких сериалов», где выступит знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит, звезда сериалов «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман».

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Любимец многих женщин 24 сентября не только поделится с публикой опытом съемок, но и ответит на вопросы о любимых ролях и «секретах» съемочного процесса.

Также на концерте будут звучать композиции из популярных турецких сериалов в исполнении симфонического оркестра. Музыкальный концерт дополнит яркий видеоряд, на котором будут представлены кадры из сериалов с участием других известных актеров, пишет «Россия. Кубань».

Ранее «Кубань Информ» писал, что турецкий актер Бурак Озчивит уже приезжал в Сочи. Звезда «Великолепного века» был гостем Всемирного фестиваля молодежи.