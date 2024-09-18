Актриса Олеся Фаттахова: не стоит оправдывать чужую ложь

Премьера детективного сериала «Лиса» состоялась на телеканале ТВ-3. Главную роль криминалиста с мистическими способностями Веры Лисицыной (Лисы) исполнила актриса Олеся Фаттахова. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

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— Олеся, в жизни с вами происходило что-то, что нельзя объяснить с помощью науки?

— Недавно давала интервью, вспомнила о своей подруге из Калининграда, с которой мы давно никак не взаимодействовали, практически потерялись. Я подумала, что нужно найти ее. На следующее утро вижу сообщение в мессенджере о появлении нового пользователя — той самой подруги. Совпадение? Может быть. Или энергия мысли, которую мы не видим, но можем почувствовать. Но обычно я все стараюсь объяснить с точки зрения науки.

— Ваша героиня Лиса видит ложь. Хотели бы вы обладать такой силой?

— Вообще, наиболее полезной считаю способность мечтать, телепортироваться и быстро учить языки. Наверное, дар Лисы просто помог ей расставить точки над i. Когда человек с тобой честен, тебе не за что переживать. А когда нет, то на сердце неспокойно, даже если внешне этого не видно. Тут и суперзрение не нужно. Мы ведь понимаем, когда нам врут, но часто боимся себе в этом признаться и сами же оправдываем чужую ложь.

— Это далеко не первый ваш детективный проект. А как в жизни, у вас развита дедукция?

— Я стараюсь развивать внимание и честность с собой и миром, которые позволяют видеть мельчайшие детали. Это же держит ум и сердце в чистоте.

— В соцсетях вы рассказываете о любви к астрологии. Откуда такой интерес?

— Она нравилась мне с самого детства. Я даже пыталась построить натальную карту (графическое изображение планет на момент человеческого рождения используется для анализа характера и судьбы. — «ВМ»). Всегда натыкалась на одну проблему: моя мама напрочь забыла время моего рождения. Только в 25 лет я узнала точное время, помню, что долго искала его в архивах. Однако, несмотря на весь мой интерес к этой теме, к шарлатанам в области астрологии отношусь негативно. Советовать человеку что бы то ни было — огромная ответственность.

— Вы часто играете положительных героинь. Не думали предстать в новом амплуа?

— Я бы с радостью, но в кино есть такое понятие — типаж. Если это открытый основной протагонист фильма — вряд ли. У меня положительное обаяние. Зритель просто не поверит.

— Не думали о карьере режиссера, чтобы самой придумывать образы?

— Думала. Но я смотрю на режиссеров и понимаю, что справляться с миллионами задач, как они, — это не мое!

— Какое будущее ждет отечественное кино?

— Сейчас наш кинематограф переживает бум, так как с рынка ушли зарубежные фильмы. Наши режиссеры, продюсеры и актеры изучают зрителя, создают свое кино. Мы заняты поиском своего пути, языка и тем для высказывания.

ДОСЬЕ

Олеся Фаттахова родилась 13 февраля 1989 года в Калининграде. После окончания школы поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова на курс Игоря Ясуловича. В студенческие годы дебютировала в театральных постановках «Левша» и «Ревизор». Творческая карьера началась в 2009 году, когда ее пригласили на эпизодическую роль во втором сезоне сериала «Две сестры».