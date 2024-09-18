Актриса назвала причину скандалов на «Улицах разбитых фонарей»

Российская актриса Анастасия Мельникова рассказала о скандалах на съемочной площадке знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей». Ее слова приводит aif.ru.

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Как призналась артистка, этот проект стал знаковым для ее карьеры, а общение с коллегами по «Улицам разбитых фонарей» она поддерживает до сих пор.

«Улица разбитых фонарей» — это моя обожаемая история! Только благодаря ей я состоялась в профессии. Только после этого сериала меня стали звать в другие картины, появились театральные антрепризы. <…> И сейчас я не могу представить себе свою жизнь без моих обожаемых коллег, с которыми мы видимся и созваниваемся…", — поделилась знаменитость.

При этом Мельникова отметила, что во время съемок случались и скандалы. Один из таких, по ее словам, был связан со спешкой и поджимающими сроками.

«У нас одна серия снималась семь дней. <…> Нам сказали, что в силу финансовых проблем серия теперь будет сниматься шесть дней. И я помню, какой же это был скандал! Мы вопили: «Как же так?! Это же не успеть все продумать, простроить отношения, отрепетировать!», — высказалась актриса.

Артистка уточнила, что в итоге каждую серию все-таки пришлось снимать за шесть дней, поскольку «контракт уже был подписан».

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