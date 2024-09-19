Помощь детям и мнение о СВО: как живет «реальный пацан» Николай Наумов

Актер Николай Наумов прославился ролью гопника из Перми, который встал на путь исправления, в сериале «Реальные пацаны». Что известно о жизни артиста, почему его подозревали в поддержке Украины, как на самом деле он относится к СВО?

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Чем известен Николай Наумов

Большинство зрителей долгое время воспринимали Николая Наумова как «реального пацана», гопника и уличного парня, живущего «по понятиям».

Как и одноименный персонаж, Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми, через три года после рождения Коли, в семье появился брат Дмитрий Наумов.

Несмотря на то, что будущий актер жил в неблагополучном районе города, он не стал гопником. Все свободное время мальчик посвящал чтению, особенно увлекался стихами и иностранными языками.

«На самом деле Колян не так уж от меня далек. Я сам вырос в таком же "неблагополучном" районе и общался с подобными людьми. Что касается меня лично, то я, конечно, не такой брутальный примат: все-таки считаю себя интеллигентным человеком. Хотя готов подписаться практически под любым поступком своего героя», — сравнивал себя Наумов с персонажем «Реальных пацанов».

Однажды Наумову позвонил режиссер Антон Зайцев. Он предложил снять сериал о российской провинции, главным героем которого станет Колян. Незадолго до звонка создатель «Реальных пацанов» случайно услышал разговор двух парней, которые ехали в троллейбусе в растянутых спортивных штанах и лакированных туфлях. Этот эпизод стал одним из решающих.

«Мне позвонил Антон и сказал: "Я знаю, какой образ нам нужен. Надевай спортивный костюм!"», — рассказывал Николай.

После грандиозного успеха артиста стали приглашать на съемки фильмов. Хотя в качестве камео Николай Наумов дебютировал в 2003 году в одной из серий сериала «Мангуст». В 2009 году он сыграл сотрудника ГИБДД, старшего лейтенанта Корочкина, в комедии Сарика Андреасяна «ЛОпуХИ». Партнерами по картине стали Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, Михаил Полицеймако и не только.

Кроме того, Николай Наумов снялся в комедии «Беременный», в котором сыграл эпизодическую роль корреспондента телеканала МУЗ-ТВ, также пермяк сыграл в фильмах «Няньки», «Друзья друзей», «Корпоратив», «Бедные люди», «Реальные пацаны против зомби», «Гражданский брак», «Сердце Пармы», «Волшебный участок».

Как Николай Наумов относится СВО

В начале 2023 года ряд в Сети появилась видеозапись, на которой некто, похожий на Наумова, на концерте Олега Газманова в Дубае просил поддержать Украину. Актер мгновенно записал видеообращение на фоне заснеженных елей и в теплом пуховике и тем самым опроверг любые слухи.

«Россияне, родненькие, всем привет из солнечного Дубая! Это я — Колян. В новом году желаю всем побольше радости, крепкого здоровья, чтобы как можно чаще оказывались рядом со своими родными и близкими».

В своем обращении Наумов пожелал всем нашим ребятам, которые сейчас участвуют в СВО, «как можно скорее вернуться домой с победой». Закончил артист свое видео фразой:

«Работайте, братья!», — заявил Наумов.

Также в 2023-м Наумова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Это произошло после того, как была показана финальная серия 14-го сезона сериала, в которой затрагивалась тема специальной военной операции на Украине. В одном из эпизодов официант просит у героя Наумова Коляна записать видеообращение для его одноклассника, который после возвращения из зоны СВО проходит реабилитацию в госпитале.

«Че приветы передавать... Куда ехать?» — ответил Колян.

Во время сцены встречи с участниками СВО играет песня «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации», известной по фильму «Брат-2».

Что известно о благотворительной деятельности Николая Наумова

В 2021 году Николай Наумов стал участником проекта «Форт Боярд», который выиграл в ожесточенной борьбе. Ему достался денежный приз. Полученные деньги он перечислил на счет двух детских фондов — «Живи, малыш» и «Дедморозим».