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«Королева детективного жанра»: Анастасии Мельниковой — 55

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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой и актер Сергей Селин в роли Дукалиса. Сериал «Опера-2. Хроники убойного отдела». 2005 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой и актер Сергей Селин в роли Дукалиса. Сериал «Опера-2. Хроники убойного отдела». 2005 г. 
© ТАСС
Актриса Анастасия Мельникова в роли певицы. Фильм «Год собаки». 1994 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в роли певицы. Фильм «Год собаки». 1994 г. 
© «Голос» (Ленфильм), SODAPERAGA (Paris) при участии Роскомкино
Актриса Анастасия Мельникова в роли медсестры Фильм «Афганский излом» 1991 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в роли медсестры Фильм «Афганский излом» 1991 г. 
© «Русское видео», «Ладога», Ленфильм
Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Улицы разбитых фонарей 4». 2001-2002 гг.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Улицы разбитых фонарей 4». 2001-2002 гг. 
© Новый русский сериал, Дельфин

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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Улицы разбитых фонарей 5». 2003 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Улицы разбитых фонарей 5». 2003 г. 
© Новый русский сериал, Дельфин
Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Улицы разбитых фонарей 4». 2001-2002 гг.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Улицы разбитых фонарей 4». 2001-2002 гг. 
© Новый русский сериал, Дельфин
Актриса Анастасия Мельникова роли искусствоведа Ирины Лебедевой. Сериал «Бандитский Петербург - 1 (Барон)». 2000 г.
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Актриса Анастасия Мельникова роли искусствоведа Ирины Лебедевой. Сериал «Бандитский Петербург - 1 (Барон)». 2000 г. 
© КиноМост, 2-Б-2, Медиа-Стелс
Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Опера-1. Хроники убойного отдела». 2004 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Опера-1. Хроники убойного отдела». 2004 г. 
© «Феникс-Фильм»
Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Опера-2. Хроники убойного отдела». 2005 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой. Сериал «Опера-2. Хроники убойного отдела». 2005 г. 
© Феникс-фильм

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Актриса Анастасия Мельникова (слева) в роли Любы Сунстрем. Сериал «Агент национальной безопасности-2». 2000 г.
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Актриса Анастасия Мельникова (слева) в роли Любы Сунстрем. Сериал «Агент национальной безопасности-2». 2000 г. 
© Новый русский сериал, Зебра-фильм, ТНТ-Телесеть
Актриса Анастасия Мельникова в главной роли майора «Насти» Мельниковой. Сериал «Литейный» (7-й сезон). 2011-2012 гг.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли майора «Насти» Мельниковой. Сериал «Литейный» (7-й сезон). 2011-2012 гг. 
© «НТВ«
Актриса Анастасия Мельникова в главной роли майора «Насти» Мельниковой. Сериал «Литейный» (3-й сезон). 2009 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли майора «Насти» Мельниковой. Сериал «Литейный» (3-й сезон). 2009 г. 
© Триикс Медиагрупп по заказу НТВ
Актриса Анастасия Мельникова в роли каторжанки Груни. Сериал «Сонька Золотая Ручка». 2006 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в роли каторжанки Груни. Сериал «Сонька Золотая Ручка». 2006 г. 
© МакДос
Актриса Анастасия Мельникова в роли бывшей жены Кати Фильм «Дело | House Arrest» 2021 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в роли бывшей жены Кати Фильм «Дело | House Arrest» 2021 г. 
© Кинокомпания «Метрафильмс»

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Актриса Анастасия Мельникова в роли риелтора Усаковой во время съемок фильма «Золотые соседи». Фильм «Золотые соседи» 2021 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в роли риелтора Усаковой во время съемок фильма «Золотые соседи». Фильм «Золотые соседи» 2021 г. 
© Lenfilm film studio
Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой и актер Юрий Кузнецов в роли полковника Петренко. Сериал «Опера-3. Хроники убойного отдела». 2007 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в главной роли следователя Анастасии Абдуловой и актер Юрий Кузнецов в роли полковника Петренко. Сериал «Опера-3. Хроники убойного отдела». 2007 г. 
© ТАСС
Актеры Алексей Нилов и Анастасия Мельникова на съемочной площадке сериала «Литейный, 4». Санкт-Петербург, Россия. 26 июля 2007 г.
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Актеры Алексей Нилов и Анастасия Мельникова на съемочной площадке сериала «Литейный, 4». Санкт-Петербург, Россия. 26 июля 2007 г. 
© Крючков Никита/ТАСС
Актриса Анастасия Мельникова во время субботника в сквере Андрея Петрова. Санкт-Петербург, Россия. 24 апреля 2009 г.
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Актриса Анастасия Мельникова во время субботника в сквере Андрея Петрова. Санкт-Петербург, Россия. 24 апреля 2009 г. 
© Жернов Вадим/ТАСС
Актеры Анастасия Мельникова и Юрий Кузнецов во время XV Смешного фестиваля. Санкт-Петербург, Россия. 1 апреля 2018 г.
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Актеры Анастасия Мельникова и Юрий Кузнецов во время XV Смешного фестиваля. Санкт-Петербург, Россия. 1 апреля 2018 г. 
© Сергей Коньков/ТАСС

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Актриса Анастасия Мельникова во время съемок сериала «Литейный». Сериал «Литейный» (4-й сезон)» 2009-2010 гг.
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Актриса Анастасия Мельникова во время съемок сериала «Литейный». Сериал «Литейный» (4-й сезон)» 2009-2010 гг. 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Актриса Анастасия Мельникова в роли тетушки Пушкина Агаты Христофоровны Львовой. Сериал «Агата и сыск. Рулетка судьбы» 2020 г.
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Актриса Анастасия Мельникова в роли тетушки Пушкина Агаты Христофоровны Львовой. Сериал «Агата и сыск. Рулетка судьбы» 2020 г. 
© ООО «Зебра»

Анастасия Мельникова родилась 19 сентября 1969 года в Ленинграде в семье врачей. В детстве она задумывалась о том, чтобы продолжить династию, но поняла, что медицина — совсем не ее призвание. Закончив школу, поступила на актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

В 1990-х после его окончания актриса служила в театре имени В.Ф. Комиссаржевской, параллельно играя в фильмах и сериалах. В 1998 году Мельникова дебютировала в «Улицах разбитых фонарей» в роли Анастасии Абдуловой. Проект стал одним из главных в ее карьере. После этого был еще один большой полицейский сериал, в которой Мельникова появлялся во всех сезонах, — «Литейный». Роли в сериале исполняли уже прославившиеся «милиционеры» из «Улиц разбитых фонарей», но уже под своими настоящими именами. За роли в этих и других проектах Мельникову стали называть «королевой детективного жанра», а питерское ГУВД наградило актерский состав сериала статуэтками «За доблесть и создание положительного образа милиционера при выполнении служебного долга».

Актриса признавалась в интервью, что ее совсем не обижает ее всероссийская известность «следователя» при большой фильмографии.

«Абдулова дала все, что у меня есть. Во многие фильмы потом приглашали только потому, что видели в «Улицах разбитых фонарей». Если бы не эта роль, то не было бы у меня ни театральных работ, ни фестивалей, ни концертов», — говорила актриса.

В последние годы Анастасия Мельникова не появляется на телеэкранах, хотя и продолжает участвовать в спектаклях. Связано это с тяжелой болезнью, подробности которой артистка не раскрывает.

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