Умер Лех Солуба - польский актер, снимавшийся в советских фильмах

18 сентября ушел из жизни Лех Солуба, знаменитый польский актер театра, телевидения и кино, отметившийся участием в ряде совместных кинолент, и режиссер.

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В частности, он снялся в военных картинах "Верными останемся" и "До последней капли кровь…", в советском фильме-спектакле о Владимире Маяковском "Революцией призванный".

Солуба родился в 1948 году. В 1969-м окончил Варшавскую высшую театральную школу и с того же года работал в столичном Польском театре, откуда в 1983-м перешел в труппу театра "Народовы". Выступал на других сценах.

На экране - с 1970 года, в фильмографии - более 70 проектов: "Приключения пса Цивиля", "Колумбы", "Медвежонок", "Человек из железа" Вайды.

Об уходе артиста сообщает O2 со ссылкой на сестру, актрису Монику Солубянку - они снимались вместе.

Причина смерти не называется.