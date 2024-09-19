Умер актер из "Безопасного секса" и "Звездных войн" Динос Каридис

Не стало Константиноса "Диноса" Каридиса, актера театра, кино и телевидения с фильмографией в сотню пунктов.

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Менее чем через месяц ветерану национального экрана могло бы исполниться 86 лет. Каридис скончался в родных Афинах, причиной смерти стал рак, передает IMDb. Похороны прошли 17-го.

Константинос Каридис родился в греческой столице в 1938 году. Окончил Афинскую школу драмы. Снимался с 1960-го: кино- и телефильмы, сериалы и "мыльные оперы".

В обширном списке актера - ситком "Звездные войны", комедия "Безопасный секс" (18+), "Анатомия преступления", "Тайна яхты "Айвенго" (18+), военная драма "Они смерти смотрели в лицо".

Жена - известная актриса Юлия Агриропулу, их дочь Смарагда также стала актрисой.