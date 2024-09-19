Как живет актриса Елена Захарова

Актриса Елена Захарова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, высказывалась ли она на тему спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Захаровой

Елена Захарова родилась 2 ноября 1975 года в Москве. Окончила Щукинское театральное училище.

Артистка снималась в картинах «Простые истины», «На углу, у Патриарших — 2», «Спартак и Калашников», «Слова и музыка», «Двое у елки, не считая собаки», «Кадетство», «Сваха», «Осенние цветы», «Мама, не уезжай!», «Отель „Феникс“», «Собеседование», «Елки-9», «Сокровища партизанского леса», «ВСЛУХ!» и других. Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Захарова отмечала, что наибольшую популярность ей принес сериал «Кадетство», где по сценарию в нее влюбился кадет в исполнении Александра Головина.

«Полина Сергеевна в „Кадетстве“ и „Кремлевских курсантах“ — это роль, которую я очень люблю и которой благодарна за то, что она была в моей жизни. Люди на улицах до сих пор подходят ко мне и говорят, мол, спасибо за „Кадетство“, мы выросли на этом сериале», — говорила актриса в интервью Lady Mail.ru.

В 2011 году Захарова родила дочь Анну-Марию от бизнесмена Сергея Мамотова, но девочка умерла в восемь месяцев от острой вирусной инфекции.

«Я не врач, не могу судить, но я не понимаю, как такое могло произойти в XXI веке», — рассуждала актриса.

Вскоре после трагедии Захарова и Мамотов расстались. Бизнесмен заявил, что им необходимо пожить отдельно, а его мама обвинила артистку в пиаре на трагедии.

«Мне иногда кажется, что ценой своей жизни Машенька разлучила меня с той семьей. Возможно, если бы не ушла она, что-то произошло бы со мной. Я пережила еще один страшный момент: еще до 40 дней мне сказали: „Если хочешь вещи ребенка — забирай, мы квартиру эту будем сдавать“. Я просила подождать, но мне не дали. И после 11-го дня я в стрессе собирала вещи, этого врагу не пожелаешь», — рассказывала Захарова в передаче «Судьба человека».

В 2017 году она родила дочь Майю. Личность отца Захарова не раскрыла, но призналась, что ей сделали предложение руки и сердца.

При этом в недавнем интервью актриса сообщила, что ее сердце свободно.

«Скажу одно — на данный момент мое сердце свободно. Но это не значит, что я одинока. Вокруг меня много любимых людей: дочка, близкие, друзья», — объясняла она.

Чем сейчас занимается Захарова

Елена Захарова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «С кем поведешься», «Мой дом — твой дом», «Ночь нежна», «Шикарная свадьба», «Собачье сердце», «Восемь любящих женщин», «Волки и овцы», «Дублеры», «Женская судьба в произведениях классиков», «Мужчина с доставкой на дом», «Чудаки», «Час тишины» и «Не все коту масленица».

В 2023 году актриса снялась в картинах «Абонемент на расследование. Опасные желания», «Крылья», «Цифровой код» и «Родные люди».

В 2024 году вышли ленты «Участок № 13» и «Бомбардир. Время Боброва» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть сериал «Солнечный зайчик» с Захаровой.

Свое мнение о проведении спецоперации артистка не высказывала.