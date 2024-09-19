Знаменитой итальянской актрисе Софи Лорен исполняется 90 лет

В советские годы услышать комплимент: «Ты как Софи Лорен!» для многих было пределом мечтаний. Да и сейчас имя этой итальянской актрисы, которая 20 сентября отметит 90-летний юбилей, остаётся символом красоты всех времён и народов. Казалось бы, при такой внешности и магнетизме Софи была просто обречена на женское счастье. Однако путь к нему для одной из самых красивых женщин планеты оказался очень непростым.

Совершенное несовершенство

Свою красоту и актёрские способности Софи унаследовала от матери Ромильды. Девушка невероятной красоты, похожая на Грету Гарбо, приехала в Рим, чтобы стать звездой. Помочь ей в этом вызвался аристократичный красавец Риккардо Шиколоне, пообещавший наивной провинциалке связи с продюсерами и режиссёрами. Вместо этого он сделал Ромильду своей любовницей. Их связь продолжалась несколько лет и увенчалась рождением двух дочерей, одной из которых и стала Софи. Однако даже появление детей не сподвигло повесу на женитьбу.

Мать тянула двоих детей одна.

«У меня никогда не было настоящего отца, но зато я могу называть себя виконтессой и маркизой!» – признавалась Лорен.

Жизнь её при этом была мало похожа на детство наследной принцессы. Жили небогато, а когда началась Вторая мировая война, семья просто голодала. Даже белый хлеб был роскошью. Иногда Софи покупала несколько зёрнышек кофе, которые бабушка молола и добавляла в ячменный суррогат для аромата.

В те годы будущая звезда вместе с семьёй жила в небольшом рыбацком посёлке недалеко от Неаполя. Город сильно бомбили, и с тех самых пор Лорен боится темноты и спит с включённым светом. Были у будущей звезды и другие испытания: извержение Везувия в 1944 году, рекордно холодная зима, эпидемия туберкулёза…

Голодное военное детство отразилось на фигуре Софи – за излишнюю худобу её дразнили в школе зубочисткой. Девушка была изгоем и даже всерьёз подумывала о том, чтобы стать монахиней.

Но постепенно из нескладного подростка она стала превращаться в знойную красавицу, которая, как никто, умела покачивать бёдрами. Одноклассницы, которые ещё недавно дразнили Софи, теперь умоляли её, чтобы она научила их такой же походке. Но это оказалось невозможно – это был исключительно её талант.

С 14 лет расцветшая Софи (тогда ещё под фамилией Ладзардо) стала участвовать в конкурсах красоты – тогда в Италии это было очень популярным явлением. И к 16 годам добралась до самого главного состязания – «Мисс Италия». Там юная красавица получила титул «Мисс элегантность», учреждённый специально для неё.

Тогда она поняла, красота – её путь к успеху. Лорен готова была на что угодно, лишь бы больше не знать, что такое бедность. Она снималась в массовке фильмов, участвовала в съёмках фотокомиксов.

При этом канонической красавицей она всё равно не считалась – журналисты находили, что у неё слишком длинный нос, неровные зубы, низкий лоб, огромные ступни. «Моя красота – результат сочетания различных неправильностей», – говорила сама про себя Лорен.

Но от неё исходило такое обаяние, что устоять перед ним было невозможно. Это и произошло с мужчиной её жизни.

Развод по-итальянски

Знаменитый режиссёр Карло Понти заприметил Софи на конкурсе красоты. Сам он понимал в этом толк – в те годы Карло занимался имиджем самой Джины Лолобриджиды. Софи он тоже решил взять под своё крыло и пригасил на кинопробы. Однако посмотрев съёмки, Карло сразу предложил «смягчить её значительный профиль» – то есть сделать пластическую операцию, уменьшив нос. Лорен с негодованием отказалась:

«Я работала без твоих советов с этим носом, и я его никогда не изменю. Мой нос останется со мной навсегда», – отрезала она.

А потом другой оператор иначе выставил свет, и девушка преобразилась, а Понти – влюбился.

Карло взял её под свою полную опеку: посоветовал Софи сменить псевдоним на более звучный – Лорен, а также поработать над имиджем и избавиться от акцента.

«Я лично буду давать тебе деньги каждый месяц и позабочусь о твоей судьбе в кино», – пообещал он.

И сдержал своё слово.

Карло бросил все свои силы и связи, чтобы помочь ей построить карьеру. Он устроил Софи пикантную фотосессию, нанял пиар-менеджера, придумывал про неё новости, чтобы привлечь внимание прессы. Именно Понти познакомил Лорен с Витторио Де Сика, который дал ей самые яркие роли – в «Золоте Неаполя», «Браке по-итальянски», «Чочаре», «Вчера, сегодня, завтра». На съёмках она встретилась с Марчелло Мастроянни, который стал для Софи лучшим другом и постоянным экранным партнёром. А вот романа вопреки слухам между ними не было – сердце Софи принадлежало Карло.

Однако их творческий и романтический союз сразу вызвал пересуды у публики. Понти был на 22 года старше своей возлюбленной, невысокий, некрасивый, а главное – он был женат и растил двоих детей. Представить в то время развод в Италии было практически невозможно. Влюблённым приходилось скрываться от папарацци, селиться в гостиницах в разных номерах, мириться с осуждением окружающих, в том числе близких людей.

В какой-то момент Софи устала терпеть. На съёмках фильма «Гордость и страсть» она познакомилась с известным голливудским актёром Кери Грантом. Кстати, идея податься на «фабрику грёз» тоже принадлежала Понти – в то время в Америке просто сходили с ума по всему итальянскому, и молодую звезду с неапольскими корнями встретили с распростёртыми объятиями. Грант был очарован партнёршей и принялся ухаживать: присылал цветы, подарки, говорил о свадьбе.

Понти понял, что рискует потерять любимую девушку, и решился действовать. Через адвокатов он оформил «мексиканский развод», для которого не требуется присутствия обоих супругов, и женился на Софи. При этом брак считался легитимным во многих странах мира, но только не в Италии. Там обвинили Понти в двое-жёнстве, а Лорен – в незаконном сожительстве. И они на годы оказались в изгнании – жили во Франции, Швейцарии, а когда спустя пять лет всё-таки вернулись в Рим, то поселились под вымышленными именами. Ни при каких обстоятельствах им нельзя было появляться вместе – их могли просто арестовать.

К счастью, Понти всё-таки удалось договориться с женой, чтобы оформить развод во Франции. После этого Карло и Софи наконец смогли официально стать мужем и женой. Церемония была довольно скромной, и позже Лорен признавалась, что не раз жалела о том, что не вышла замуж в белом платье.

А долгожданная свадьба оказалась началом новых испытаний.

Красота и не только

Софи было уже за 30, и она отчаянно хотела стать матерью. Однако две беременности закончились выкидышами. Поначалу никто из врачей не мог объяснить, в чём причина. Лишь доктор из Швейцарии смог определить, что у актрисы гормональный дисбаланс. И с этим можно было справиться.

Когда Софи наконец забеременела в третий раз, она самоизолировалась. Звезда поселилась на 18‑м этаже отеля у Женевского озера и прекратила всяческое общение с внешним миром – она даже не подходила к телефону. К счастью, на этот раз всё закончилось удачно: в 1968 году 34-летняя Софи родила сына – Карло Хьюберта Леоне Понти. Ажиотаж прессы вокруг этого события был такой, что актрисе пришлось провести пресс-конференцию прямо в больнице. Софи с малышом вывезли на кровати в холл, а Карло Понти и врач отвечали на вопросы сотен собравшихся репортёров.

Четыре года спустя, опять после нескольких месяцев постельного режима, у пары родился второй сын – Эдоардо Понти.

Учитывая непростую историю их появления на свет, парни выросли настоящими баловнями. Но это их не испортило: Эдоардо стал актёром, а Карло – именитым дирижёром. У обоих прекрасные отношения с родителями.

Карло Понти и Софи Лорен прожили вместе более 50 лет. Обоим приписывали романы на стороне, но к осуждению публики им было не привыкать, а их отношений это не испортило.

В 2007 году Карло Понти скончался от болезни лёгких в возрасте 94 лет. Лорен осталось одна, но не потеряла своего жизнелюбия. Она живёт в Женеве, читает книги и практически не выходит из дома.

«Стараюсь наслаждаться великолепной, умиротворённой жизнью. Умиротворенность – ключ к красоте», – говорит актриса.

А уж кому, как не ей, знать об этом всё.