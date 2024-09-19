Лили Коллинз, известная своей утонченной внешностью и актерским талантом, проделала огромную работу над собой ради роли в фильме «До костей» (2017). В этом фильме она сыграла молодую женщину, страдающую от анорексии — тяжелого пищевого расстройства.

Чтобы максимально правдиво передать состояние своей героини, Лили пришлось похудеть до веса ниже 50 килограммов, что стало серьезным физическим и эмоциональным испытанием. Она работала с профессиональными диетологами и врачами, чтобы процесс похудения прошел под строгим контролем.

Коллинз открыто рассказывала о том, что съемки в этой ленте были для нее особенно трудными, поскольку в подростковом возрасте она сама сталкивалась с расстройством пищевого поведения.

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Фильм «До костей» стал для Лили не только профессиональным вызовом, но и возможностью привлечь внимание к проблеме анорексии и психического здоровья.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.