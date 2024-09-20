«Исправление и наказание», карьера, актеры-блогеры: интервью с Романом Мадяновым

На телеканале ТНТ состоялось долгожданное возвращение хита 2022 года от компании Good Story Media «Исправление и наказание». Зрители увидят продолжение истории Алены Неверовой (которую сыграла Анна Михалкова) – заместителя начальника колонии по воспитательной части. А также ее непутевых родственников Верхоланцевых, которых она пытается превратить в приличных членов общества. В новом сезоне сыграл заслуженный артист России Роман Мадянов. В интервью «ФедералПресс» он рассказал о своем герое, отношении к актерам-блогерам и о том, что бы посоветовал себе 20-летнему.

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Роман Сергеевич, вы присоединились к актерскому составу нового сезона сериала «Исправление и наказание». Расскажите о своем герое.

— Мой персонаж – божий человек, священник, духовник. Он открыт к людям, всегда готов помочь советом, не назидательно намекнуть на что-то.

В одном из интервью вы говорили, что играть нужно так, чтобы хотя бы один зритель получил что-то для себя, вышел немного другим после знакомства с фильмом или театральной постановкой. Вы как зритель «Исправления и наказания» что получили после просмотра? А какой смысл сами пытались донести телезрителям своей игрой?

— Важно не что я получил от просмотра, а что из этого вынес зритель. И было бы интересно узнать от зрителя, что я пытался донести своей игрой?..

Вы с детства вращались в мире кино. Была ли у вас возможность выбрать иную профессию? Как думаете, кем бы могли стать, если не актером?

— Возможность всегда была, но случилось так, как случилось... Гадать не надо. Возможно, был бы лесником или егерем.

Если бы у вас была возможность исправить что-то в вашем прошлом, что бы это было?

— Исправить нечего! Что сделано, то сделано. Человек предполагает, а Бог располагает!

А что вы бы хотели сказать себе 20-летнему?

— В 20 лет? Продолжай работать!

В вашей фильмографии более 230 работ – впечатляющее количество! А какая роль самая любимая?

— Назвать любимой не могу ни одну роль. Они все мои: хорошие и не очень... Одну назовешь – другие обидятся.

В интервью 2023 года упоминалось, что вы трудоголик и во время даже коротких перерывов в съемках начинаете нервничать. А чем занимаете себя в этот период? Какие у вас есть хобби?

— Мое хобби – это любимая семья и иногда рыбалка!

Сейчас есть тенденция привлекать в качестве актеров блогеров без соответствующего образования. Как вы к этому относитесь? Случалось играть вместе со звездами интернета?

— Отношение к людям, которые лезут в твою профессию, негативное. Подчас тотальный дилетантизм на съемочной площадке утомляет, удивляет, а иногда и раздражает. Потому что отнимает огромное количество времени и энергии. Поэтому, особенно в последнее время, выбираешь материал, где заняты опытные актеры, с кем я работал или хочу поработать. Какое же это УДОВОЛЬСТВИЕ!

Без какого элемента не состоится ваше утро? Возможно, есть отличительная привычка, которой придерживаются актеры?

— Разве утро может не состояться?.. У меня таких привычек нет! Привычка должна быть одна – это как можно чаще говорить любимым людям, как вы их любите, особенно с утра! Да и днем тоже – короче, чем чаще – тем лучше!