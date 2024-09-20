Российская актриса сыграла в сериале «One Piece. Большой куш»

Российская модель и актриса Лера Абова, известная по роли в фильме «Анна», появится во втором сезоне сериала «One Piece. Большой куш». Об этом Netflix во время ивента Geeked Week.

Студия презентовала слайд-шоу с актерским составом продолжения сериала, в котором упомянули двух новых актеров — Джо Манганьелло и Леру Абову. Кого именно сыграла девушка, не сообщается, однако фанаты полагают, что ей досталась роль персонажа по имени Мисс Воскресенье.

Ранее на странице актрисы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) появился пост с подписью

«Просто еще одно безумное воскресенье».

Подписчики Леры усмотрели в этом намек на роль в экранизации известной манги.

Ранее стало известно, что в сети появился первый трейлер ремейка культового сериала «Офис».