Джеймс Кэмерон отреагировал на критиков сценариев его фильмов

Во время недавнего интервью режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон поговорил про критиков его фильмов, которые считают, что сценарии лент Кэмерона «отвратительны».

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По словам постановщика, он бы хотел посмотреть на самые кассовые ленты этих самых критиков и, если они есть, на их сборы.

Дайте мне посмотреть на ваши самые кассовые фильмы — а потом поговорим об эффективности диалогов и прочего.

Ещё Кэмерон вспомнил, как работал над «Терминатором». Режиссёр пошутил, что, когда снимал ленту, он был «начинающим панком». То время Кэмерон вспоминает с теплотой: когда ему было 29 лет, режиссёру нравилось работать над картинами.