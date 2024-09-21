В Санкт-Петербурге откроют памятник кинорежиссеру Сергею Соловьеву

23 сентября в Северной столице состоится открытие именной скамьи памяти выдающегося режиссера Сергея Соловьева. Произойдет это в южной части Овсянниковского сада (вход с улицы Бакунина).

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Идея установки скамьи принадлежит петербургским краеведам Евгению Овечкину и Юрию Вульфу. Их инициативу подхватили культурные деятели Петербурга и Москвы. Благодаря общим усилиям большого количества людей этот проект воплотится в реальность.

Авторы идеи хотели отойти от идеи монументального памятника и "сделать что-то очень простое, уютное и человечное. И в этом смысле бронзовая скамейка, с небрежно наброшенной на ее край кепкой, одновременно слегка хулиганская и удобная, предназначенная не для того, чтобы ей любоваться, а для того, чтобы на ней отдыхать, кажется самым правильным выбором, чтобы увековечить память доброго, умного и веселого человека, режиссера, рассказчика Сергея Соловьева". Сделал именную скамью петербургский скульптор Александр Позин.

"Приглашаем всех на открытие скамейки, которое не хочется называть торжественным или официальным. Просто приходите - без пиджаков и лишнего пафоса. Мы будем рады всем. Посидим и вспомним Сергея Александровича. Асса!" - приглашают организаторы.

Сергей Соловьев провел в Петербурге школьные и юношеские годы. Дом, в котором он жил с родителями,располагается в близости от того места, где будет установлена скамья. С Петербургом у Сергея Александровича во многом связана и его творческая деятельность. Фильм "Асса" появился на свет благодаря яркой художественной субкультуре города. А о роли Петербурга и Ленинграда сам Соловьев с любовью рассказывал в мемуарах и цикле телевизионных передач "САС. Те, с которыми я…" на канале "Культура" На протяжении всей жизни Сергей Александрович поддерживал дружеские отношения с большим количеством петербуржцев. Среди них одноклассник Соловьева Лев Додин, кинооператор Сергей Астахов, актриса Алиса Фрейндлих, фотограф Валерий Плотников, музыкант Сергей Курехин, а также множество других - известных, гениальных, талантливых, обычных людей.

Сергей Соловьев - автор фильмов "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Чужая белая и рябой", "Мелодии белой ночи", "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина" и других.