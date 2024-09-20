Брэд Питт и Джордж Клуни появились на премьере «Одиноких волков»

Актёры представили совместную ленту «Одинокие волки». Брэд Питт и Джордж Клуни вместе появились на премьере фильма, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Динамичный дуэт выбрал для мероприятия классические костюмы – Брэд позировал в кремовом образе, а Джордж – в элегантном чёрном наряде.

Питт и Клуни не просто коллеги – они давно дружат, поэтому каждое их совместное появление на публике превращается в шоу с шутками и подколами. Джордж Клуни рассказывал, что работать с человеком, которого хорошо знаешь, всегда в разы легче, поэтому на съёмочной площадке «Одиноких волков» тоже царила атмосфера безудержного веселья.

Фильм стал девятой лентой, над которой Питт и Клуни работали вместе. В этот раз голливудские актёры перевоплотились в профессионалов, к которым обращаются для того, чтобы скрыть преступления. Герои привыкли всё делать в одиночку, однако им «прилетает» заказ, ради которого придётся объединиться. Мировая премьера картины запланирована на 20 сентября.