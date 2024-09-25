Актеры-герои не только в кино, но и в жизни

Некоторые кинозвезды славятся не только своим талантом на экране, но и героическими поступками в реальной жизни. «Рамблер» расскажет истории тех актеров, кому действительно есть, чем гордиться в жизни за пределами кинематографа.

Киану Ривз

Одним из таких примеров является Киану Ривз, известный своей щедростью и скромностью. За годы своей карьеры он неоднократно жертвовал крупные суммы на благотворительность, при этом избегая внимания прессы. Его помощь фондам по борьбе с раком и поддержка обычных людей, оказавшихся в трудной ситуации, делают его настоящим героем вне экрана.

Харрисон Форд

Харрисон Форд не раз проявлял героизм за пределами своих ролей. В свободное от съемок время он помогает службе спасения, участвуя в поисково-спасательных операциях на своем вертолете. Благодаря его действиям были спасены несколько человек, попавших в опасные ситуации в труднодоступных районах.

Леонардо Ди Каприо

Голливудская звезда, кроме своей выдающейся актерской карьеры, известна активной природоохранной деятельностью. Он основал собственный фонд для защиты окружающей среды, борется за сохранение дикой природы и привлекает внимание общественности к проблемам экологии. Его усилия в борьбе с изменением климата делают его настоящим борцом за будущее планеты.

Актеры, которые случайно стали звездами

Анжелина Джоли

Актриса посвятила большую часть своей жизни работе в качестве посла доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН). Она активно участвует в гуманитарных миссиях по всему миру, помогая беженцам и жертвам военных конфликтов. Джоли регулярно посещает зоны бедствий и выступает за защиту прав людей, оказавшихся в критических условиях.

Дэнни Трехо

Не меньшего восхищения заслуживает Дэнни Трехо, который однажды сам спас человека в реальной жизни. В 2019 году он стал свидетелем аварии и, не задумываясь, бросился на помощь ребенку, застрявшему в перевернутой машине. Его быстрая реакция и решительность помогли избежать трагедии.

Ранее мы писали про роли, которые актеры не хотели играть, но которые принесли им славу.