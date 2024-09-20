Карьера, развод, похудение: как сейчас живет актриса Ольга Картункова

Ольга Картункова прославилась благодаря участию в шоу «Однажды в России». Что известно о ее личной жизни, высказывалась ли она на тему спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Картунковой

Ольга Картункова (Рудакова) родилась 4 марта 1978 года в ставропольском селе Винсады. Училась в юридическом институте, получила специальность делопроизводителя, однако по профессии не работала.

В КВН Картункову привела должность методиста по работе с детьми, которую она занимала в Доме культуры. Так, в 2006 году команда «Ноев ковчег» приняла участие в фестивале КВН. В 2009 году «Ноев ковчег» оказался в финале Центральной Краснодарской лиги КВН. В 2010 году Картункова стала капитаном команды, которая сменила название на «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством был получен Кубок чемпионов Первой лиги КВН. Через год команда Пятигорска перешла в Высшую лигу КВН и в 2013 году стала ее чемпионом.

Известность Картунковой принесла юмористическая программа «Однажды в России», выходящая на канале ТНТ, в которой она начала принимать участие в 2014 году.

Также актриса снималась в кино. Ее можно увидеть в картинах «Жених», «Все, кроме обычного», «Сеструха», «СамоИрония судьбы» и других.

В 1997 году Картункова вышла замуж за Виталия Картункова. В браке родились двое детей — дочь Виктория и сын Александр. В 2023 году артистка призналась, что развелась с супругом и сейчас встречается со своим концертным директором Владимиром.

В 2022 году сын Картунковой женился. В 2024 году юмористка также сообщила о свадьбе дочери.

Как Картункова похудела

Ольга Картункова раньше весила более 100 кг, однако за последние годы ей удалось похудеть на 84 кг.

«У меня была такая ситуация в 2011 году, когда человек написал: "Жирная. Уйди с экрана. Противно на тебя смотреть. Ты еще и потеешь, наверное, воняешь"», — рассказывала артистка.

Картункова объясняла, что для похудения она села на специальную диету, которая предполагала строгое ограничение жиров — до 30 граммов в день. Углеводов можно есть 120 граммов, белка — 70 граммов. Общая калорийность — около 1000 калорий в сутки.

«Если пойдете к врачу, начнете заниматься этой проблемой, вы поймете, что прекрасны! В один прекрасный момент я подумала, что самое вкусное я в жизни уже попробовала: и самогон домашний, и сало, и борщи, и жареные вкусности — все то, что мы любим на Кавказе. И перешла на другую еду, познакомилась с вегетарианством и сыроедением», — отмечала юмористка.

Чем сейчас занимается Картункова

Ольга Картункова продолжает творческую деятельность. Она по-прежнему принимает участие в шоу «Однажды в России». В 2023 году артистка также снялась в комедии «Иван Васильевич меняет все».

Свое мнение о проведении спецоперации Картункова не высказывала.