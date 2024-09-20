Как Агния Кузнецова помогла Леониду Бичевину получить роль в «Груз 200»

Агния Кузнецова станет гостьей программы «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3 21 сентября 2024 года. Актриса приготовила шарлотку и рассказала истории из своего детства и юности.

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Взросление Агнии пришлось на 90-е. С родителями она жила в Новосибирске и с детства приучалась к творчеству, помогала папе грунтовать холсты и подрисовывать листочки красками, даже ходила в художественную школу. Правда, усидчивости на самостоятельные картины ей никогда не хватало, поэтому с 12 лет Агния знала, что станет актрисой, а родители, несмотря на развод, оба всячески её поддерживали. Лето же Агния проводила у бабушки в деревне: ходила за грибами, играла на улице, ела пирожки:

«Двери не запирались, в деревне все было вполне спокойно, не было телефонов, был такой кайф, — вспоминает актриса. — Мы лазили по заброшенным домам, а ещё меня моя старшая сестра водила в подвал и говорила, что покажет мне Ленина. Завязывала глаза, мочалку давала в руки со словами: "Это волосы Ленина"», — я так боялась.

Анфиса Чехова узнала, что Кузнецова далеко не любительница влюбляться, а в 12 лет даже решила не заводить отношения, пока не поступит в театральное и не переедет в Москву. Так и получилось, влюбилась Агния в однокурсника и даже случайно помогла ему получить хорошую роль:

«Влюбилась я в однокурсника, который сейчас заслуженный артист Российской Федерации, Леонида Бичевина. Не знаю, можем или нет мы это говорить, но я уже сказала. Когда я начала сниматься у Балабанова, Алексей Октябринович спросил меня, кого я хочу в партнеры, я ответила, что Лёню Бичевина, и его утвердили без проб в фильм "Груз 200"», — вспоминает Агния.

Еще актриса поделилась воспоминаниями о том, какое впечатление произвела на неё Москва при первом посещении, как её не хотели брать в театральное училище и почему Агнии так хорошо удаются драматические роли даже без мятного карандаша.

Эфир в 8.00.