Ушел из жизни сценарист фильма «В Париж!» Михаил Коломенский

Скончался председатель Ростовского областного отделения Союза кинематографистов России, сценарист и драматург Михаил Коломенский. Об этом сообщает пресс-служба Союза.

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Коломенский умер на 75-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти сценариста не раскрываются.

«Под его пером родились десятки сценариев игровых и документальных фильмов, пьес и мюзиклов. Автор всегда выделялся остротой взгляда. Его работы интересны и привлекают к себе внимание. Огромная утрата в литературной и кинематографической жизни», – сказано в некрологе.

Михаил Коломенский родился в Ростове-на-Дону в 1950 году. Окончил факультет журналистики Белорусского университета в Минске в 1973-м и курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР - отделение сценаристов художественного фильма - в Москве в 1984-м. С 1988 года состоял в Союзе кинематографистов, являлся председателем Ростовского областного отделения.

Коломенский написал сценарии таких фильмов, как «Гениальная идея», «В Париж!», «Приподнятая целина».

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