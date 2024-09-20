Александрова, три брака, конфликт с дочкой: как живет актер Сергей Шакуров

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли о спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Шакурова

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. Окончил школу-студию при Центральном детском театре.

Актер снимался в лентах «Я солдат, мама», «Каратель», «Месяц август», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сто дней после детства», «Сибириада», «Вкус хлеба», «Рецепт ее молодости», «Площадь Восстания», «Друг», «Черная комната», «Кукла», «Пират и пиратка», «Великая», «Филатов», «Пищеблок», «Родные», «Оливье» и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

Первой женой Шакурова была актриса Наталья Оленева. В браке родился сын Иван.

Его второй супругой тоже была коллега — Татьяна Кочемасова. В 1976 году у пары родилась дочь Ольга. После развода родителей она перестала общаться с отцом и сменила отчество и фамилию.

«Он долго делал вид, что не бросал меня, но не общался, не приезжал, забыл. А я ждала. И в то же время рядом был мамин муж, и он, видя все это, дал мне всю свою заботу и любовь — то, чего я была лишена. Когда я переходила в другую школу, не хотела, чтобы мне там кидали в лицо ехидные вопросы: "Почему тебя бросил отец-актер?" К тому же там уже все знали, что моего папу зовут Михаил. И я попросила: "Пап Миш, дай мне, пожалуйста, свою фамилию". А Шакуров Сергей Каюмович не возражал», — рассказывала наследница Шакурова «Экспресс газете».

По ее словам, отец сам не захотел общаться с ней.

«Я ему столько раз звонила — он не хотел общаться со мной и, что хуже всего, отказался от меня в самый трудный момент, когда я попала в больницу. "Ради бога, мне некогда, Таня, — сказал он маме. — Лечи ее сама, и денег у вас достаточно, тратьте на нее сами"», — утверждала Ольга.

Третья жена Шакурова — продюсер Екатерина Бабалова. Она почти на 30 лет моложе артиста. В 2004 году у супругов родился сын Марат.

Что Шакуров говорил о спецоперации

Сергей Шакуров не высказывал своего мнения о проведении спецоперации, но в 2022 году, на открытии российского кинофестиваля «Провинциальная Россия», он оценил происходящие в мире события и выразил надежду на то, что «здравый смысл и любовь победят».

«Мы очень озлоблены в последнее время, все отрицаем, ничего не принимаем. Я вспоминаю с огромной ностальгией замечательное советское время, когда мы жили все вместе. До сих пор дружу с директорами многих киностудий бывших союзных республик. Надеюсь, здравый смысл и любовь победят», — говорил артист aif.ru.

Чем сейчас занимается Шакуров

Сергей Шакуров продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Маленькие комедии», «Вредные привычки», «Калина красная», «Чудаки» и «Папа».

В 2023 году актер снялся в лентах «За Палыча!», «Гид и большие соблазны» и «Волшебный участок». В 2024 году вышли картины «Внутри убийцы» и «Мосгаз. Дело № 10. Метроном» с его участием. В последней он снялся вместе с Мариной Александровой.

В скором времени также можно будет увидеть проекты «Азбука Морзе», «Право на лево», «Финал», «Рождение империи», «Жига» и «Гуантанамера» с Шакуровым.