Дастин Хоффман может завершить карьеру после провала «Мегалополиса»

Голливудский актер Дастин Хоффман собирается попрощаться с Голливудом после того, как его последний фильм «Мегалополис» был назван критиками «запутанной, раздутой катастрофой», пишет RadarOnline. Издание отмечает, что звезда фильма «Тутси» надеялся создать легендарную картину в партнерстве с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой, но этого не произошло. По мнению критиков, которые приводит источник, фильму не помог даже огромный бюджет в $120 млн и участие в нем еще одной звезды Джона Войта.

87-летний Хоффман надеялся, что его последний фильм станет легендарным, но этого не произошло. Их дуэт с 85-летним Джоном Войтом в «Мегалополисе» был раскритикован критиками в первых же обзорах. Картину назвали «оскорбительно ханжеской», а также «потаканием своим желаниям и абсолютным безумием», — пишет издание.

В 2017 году несколько женщин обвинили Хоффмана в домогательствах. В частности об эпизодах приставаний заявила Анна Хантер, которая принимала участие в съемках фильма «Смерть коммивояжера» с участием актера. События, о которых идет речь, относятся к 1985 году.

Анна Хантер была тогда 17-летней ассистенткой продюсера. По ее словам, Хоффман не стеснялся открыто предлагать ей физическую близость и даже трогать ее за ягодицы.