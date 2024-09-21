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Самый узнаваемый актер армянского кино: культовые роли Фрунзика Мкртчяна

21 сентября Армения отмечает День независимости. Удивительная страна с богатейшей культурой подарила миру много выдающихся личностей: от писателей и художников до спортсменов и артистов. Одно из самых прославленных имен в плеяде армянских звезд – Мгер Мкартчян, более известный как Фрунзик. Блестящий актер, завоевавший всесоюзную любовь, стал гордостью своего народа и символом национального кинематографа. Какими ролями запомнился зрителям незаурядный армянин? Вспоминаем в материале MIR24.TV.

Самый узнаваемый армянский актер: культовые роли Фрунзика Мкртчяна
© Мир24

Смотрите выпуск программы «Наше кино. Неувядающие», посвященный биографии Фрунзика Мкртчяна, а затем художественный фильм «Суета сует» с участием артиста 21 сентября в 6:10 на телеканале «МИР».

«Мимино», 1977

Легендарная комедия Георгия Данелии считается самой знаковой в карьере Мкртчяна. Актер блестяще воплотил на экране простого работягу и верного друга главного героя – Рубена Хачикяна, сделав его практически каноническим. Тем удивительнее, что изначально данного персонажа вообще не было в сценарии. Образ и характер Рубена рождались прямо в процессе съемок, а все его забавные реплики – плоды актерской импровизации. «Я так хохотался!», «Ты и она не две пары в сапоге», «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь» – эти и другие фразы героя мгновенно ушли в народ, а фильм принес Мкртчяну Государственную премию СССР и славу всесоюзного масштаба.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967

Не менее ярким получился персонаж Фрунзика Мкртчяна в «Кавказской пленнице». Он исполнил роль дяди главной героини – «спортсменки, комсомолки и просто красавицы», которую было решено продать за 20 баранов и импортный холодильник. По сюжету у предприимчивого кавказца была жена – ее образ воплотила на экране настоящая супруга актера Донара Мкртчян. Фрунзик был в восторге от совместной работы, он безумно любил свою избранницу, которая подарила ему двоих детей. К сожалению, счастье семьи длилось недолго. Вскоре после съемок выяснилось, что женщина страдает шизофренией, а позже это заболевание передалось их сыну.

«Одиноким предоставляется общежитие», 1984

Картина Самсона Самсонова знакомит зрителей с работницей текстильной фабрики Верой Голубевой, занимающейся на досуге сватовством своих незамужних приятельниц. На роль главной героини, которую в итоге сыграла Наталья Гундарева, также претендовала и Елена Драпенко. Однако ей режиссер доверил образ подруги Веры, а в пару к ней подобрал самого контрастного актера – Фрунзика Мкртчяна, ставшего ее экранным мужем. По сценарию, его герой был грузином с пышными усами. И хотя это была небольшая второстепенная роль, артист так активно взялся за работу, что почти целиком придумал своего персонажа. В том числе его знаменитую реплику:

«Утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а ночью – омлет! Скоро я буду кудахтАть, как цыпленок!»

«Суета сует», 1979

Весьма эксцентрично знаменитый армянин смотрелся и в паре с актрисой Галиной Польских в фильме «Суета сует». Фрунзик перевоплотился в неверного мужа, решившего уйти от жены к молодой девушке. Поначалу кандидатуру артиста не хотели одобрять на роль героя-любовника из-за его выразительной внешности и акцента, которых не предполагалось в первоначальном сценарии. Однако Мкртчяну удалось очаровать всех членов съемочной группы с первых же минут кастинга. В результате автор текста Эмиль Брагинский согласился дописать дополнительные сцены и диалоги специально для колоритного исполнителя главной роли.

«Песнь прошедших дней», 1982

Легенда армянского кино не только прекрасно играл в остроумных комедиях, но и органично смотрелся в драматичных сюжетах. Наглядным тому доказательством служит лента, снятая однофамильцем артиста Альбертом Мкртчяном. Сюжет фильма «Песнь прошедших дней» разворачивается во время Великой Отечественной войны. Герой Фрунзика – хромой почтальон, который вынужден приносить семьям известия о гибели их родных. Каждый раз, доставляя похоронку, он плачет и чувствует, будто это он сам теряет сыновей. Эту тяжелую и глубоко психологическую историю почти невозможно смотреть без слез. А игру Мкртчяна критики называют едва ли не самой гениальной работой артиста.

Актеры
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Донара Мкртчян
Самсон Самсонов
Альберт Мкртчян
Наталья Гундарева
Эмиль Брагинский
Галина Польских
Фрунзик Мкртчян
Георгий Данелия