Самый узнаваемый армянский актер: культовые роли Фрунзика Мкртчяна

21 сентября Армения отмечает День независимости. Удивительная страна с богатейшей культурой подарила миру много выдающихся личностей: от писателей и художников до спортсменов и артистов. Одно из самых прославленных имен в плеяде армянских звезд – Мгер Мкартчян, более известный как Фрунзик. Блестящий актер, завоевавший всесоюзную любовь, стал гордостью своего народа и символом национального кинематографа. Какими ролями запомнился зрителям незаурядный армянин? Вспоминаем в материале MIR24.TV.

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Смотрите выпуск программы «Наше кино. Неувядающие», посвященный биографии Фрунзика Мкртчяна, а затем художественный фильм «Суета сует» с участием артиста 21 сентября в 6:10 на телеканале «МИР».

«Мимино», 1977

Легендарная комедия Георгия Данелии считается самой знаковой в карьере Мкртчяна. Актер блестяще воплотил на экране простого работягу и верного друга главного героя – Рубена Хачикяна, сделав его практически каноническим. Тем удивительнее, что изначально данного персонажа вообще не было в сценарии. Образ и характер Рубена рождались прямо в процессе съемок, а все его забавные реплики – плоды актерской импровизации. «Я так хохотался!», «Ты и она не две пары в сапоге», «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь» – эти и другие фразы героя мгновенно ушли в народ, а фильм принес Мкртчяну Государственную премию СССР и славу всесоюзного масштаба.

Не менее ярким получился персонаж Фрунзика Мкртчяна в «Кавказской пленнице». Он исполнил роль дяди главной героини – «спортсменки, комсомолки и просто красавицы», которую было решено продать за 20 баранов и импортный холодильник. По сюжету у предприимчивого кавказца была жена – ее образ воплотила на экране настоящая супруга актера Донара Мкртчян. Фрунзик был в восторге от совместной работы, он безумно любил свою избранницу, которая подарила ему двоих детей. К сожалению, счастье семьи длилось недолго. Вскоре после съемок выяснилось, что женщина страдает шизофренией, а позже это заболевание передалось их сыну.

«Одиноким предоставляется общежитие», 1984

Картина Самсона Самсонова знакомит зрителей с работницей текстильной фабрики Верой Голубевой, занимающейся на досуге сватовством своих незамужних приятельниц. На роль главной героини, которую в итоге сыграла Наталья Гундарева, также претендовала и Елена Драпенко. Однако ей режиссер доверил образ подруги Веры, а в пару к ней подобрал самого контрастного актера – Фрунзика Мкртчяна, ставшего ее экранным мужем. По сценарию, его герой был грузином с пышными усами. И хотя это была небольшая второстепенная роль, артист так активно взялся за работу, что почти целиком придумал своего персонажа. В том числе его знаменитую реплику:

«Утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а ночью – омлет! Скоро я буду кудахтАть, как цыпленок!»

«Суета сует», 1979

Весьма эксцентрично знаменитый армянин смотрелся и в паре с актрисой Галиной Польских в фильме «Суета сует». Фрунзик перевоплотился в неверного мужа, решившего уйти от жены к молодой девушке. Поначалу кандидатуру артиста не хотели одобрять на роль героя-любовника из-за его выразительной внешности и акцента, которых не предполагалось в первоначальном сценарии. Однако Мкртчяну удалось очаровать всех членов съемочной группы с первых же минут кастинга. В результате автор текста Эмиль Брагинский согласился дописать дополнительные сцены и диалоги специально для колоритного исполнителя главной роли.

«Песнь прошедших дней», 1982

Легенда армянского кино не только прекрасно играл в остроумных комедиях, но и органично смотрелся в драматичных сюжетах. Наглядным тому доказательством служит лента, снятая однофамильцем артиста Альбертом Мкртчяном. Сюжет фильма «Песнь прошедших дней» разворачивается во время Великой Отечественной войны. Герой Фрунзика – хромой почтальон, который вынужден приносить семьям известия о гибели их родных. Каждый раз, доставляя похоронку, он плачет и чувствует, будто это он сам теряет сыновей. Эту тяжелую и глубоко психологическую историю почти невозможно смотреть без слез. А игру Мкртчяна критики называют едва ли не самой гениальной работой артиста.