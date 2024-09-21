Светлана Листова о сложностях комедии и фильме «Беляковы в отпуске»

Пожалуй, каждому российскому зрителю знаком спорящий с телевизором Сергей Юрьевич Беляков – персонаж шоу «Наша Russia». Уже 26 сентября во всех кинотеатрах страны покажут приключения всей семьи Беляковых – на большие экраны выходит комедия «Беляковы в отпуске». Правда, героям этот отдых совсем не по карману: их номера оказались по ошибке оплаченными на следующий год. Роль супруги Сергея Юрьевича исполнила Светлана Листова. В эксклюзивном интервью «ФедералПресс» актриса рассказала о своей героине, работе с Сергеем Светлаковым и поделилась забавной историей из отпуска.

© Кадр из фильма

Светлана, ваша героиня известна телезрителям по проекту «Наша Russia». Но теперь семье Беляковых посвятили целый фильм. Какими новыми качествами обзавелась в связи с этим ваша героиня?

— Очень классно, что персонажи проекта «Наша Russia» – Светлана и Сергей Юрьевич Беляковы – теперь герои полнометражного фильма. Моя героиня обрела новые качества. Если раньше она была женщиной очень строгой, уставшей, злой и постоянно ворчала на мужа, то в фильме будет совершенно другая Светлана Белякова – очень трогательная, смешная и неуклюжая. Вы увидите, как она относится к своему сыну и мужу. В общем, персонаж очень изменится.

Были ли у вас возможность и желание добавить в роль что-то от себя, ваши личные фишки?

— У меня были возможность и, естественно, желание добавить что-то от себя – юмор и свои фишки. Кто меня хорошо знает, в некоторых чертах моей героини можно увидеть чуть-чуть Светы Листовой (Смеется. – Прим. ред.). Но в основном, мне кажется, получился собирательный образ русской женщины, которая отправилась на отдых со своей семьей. Естественно, у них случаются приключения, в которых она пытается как-то выкрутиться, и все это выглядит очень забавно и мило.

Беляковы – одни из персонажей нашумевшего проекта «Наша Russia». А вы смотрели шоу? Кто из героев импонировал больше всего?

— Нет ни одного человека в России, который бы не смотрел шоу «Наша Russia». Я, конечно, обожаю всех персонажей, очень люблю Сергея Юрьевича Белякова – телезрителя, из которого вылился целый полный метр «Беляковы в отпуске». Обожаю бомжей, которые жили на Рублевке. Там не было ни одного персонажа, которого можно не любить. Ребята такие молодцы, они создали целую вселенную, с которой мы столько лет смеялись.

Вы не в первый раз работаете с Сергеем Светлаковым. Сразу ли нашли общий язык?

— Да, мы с Сергеем Светлаковым посчитали, и оказалось, что вместе работали уже над пятью проектами. Быстро ли я нашла с ним общий язык? Да, в секунду! Во-первых, мы давно знакомы, еще со времен КВН – он играл за сборную «Уральские пельмени», я – за сборную Краснодарского края. Сергей – удивительный человек, с замечательным чувством юмора, справедливости и честности. А также очень хороший партнер. С ним всегда очень комфортно: и когда он креативный продюсер, и когда он актер.

По сюжету фильма семья Беляковых отправляется в отпуск, но попадает в курьезную ситуацию. А у вас случались забавные происшествия во время отпусков?

— Съемочная группа сериала «Туристическая полиция», узнав, что я никогда не была в Турции, подарила мне туда путевку на день рождения. Приключения начались с самого начала – когда меня привезли не в тот отель. Это долгая история, для которой нужно отдельное интервью (Смеется. – Прим. ред.). В общем, было забавно, и я навсегда запомнила эту поездку. Наверное, с того момента я еще не была в отпуске, потому что осадочек остался (Улыбается. – Прим. ред.). Но я всегда вспоминаю это приключение с юмором. Приблизительно такая же поездка случилась и у Беляковых, но эту историю лучше посмотрите в кинотеатре.

По вашему мнению, что самое тяжелое для комедийного артиста во время съемок?

— Я часто слышу, что комедийный жанр – очень сложный. Многие великие актеры где-то даже сомневаются, смогут ли они передать юмор легко и непринужденно. Потому что это должно быть так тонко и смешно! Наверное, самое сложное – шутить и делать вид, что у тебя все хорошо, когда плохое настроение или что-то болит.

Юмор я понимаю – это уже где-то в крови, мне не нужно объяснять шутки в сценарии. Я обладаю такой способностью, что и свои шутки приношу, режиссеры на них реагируют и оставляют. Это, конечно, мой большой плюс.

Есть какие-то стоп-темы в кино или сцены, где вы ни за что не согласитесь участвовать?

— Наверное, у каждого актера есть свои стоп-темы. И у меня, конечно, тоже. Я очень не люблю шутки ниже пояса, стараюсь не участвовать в подобных проектах. И, наверное, я бы никогда не снялась в обнаженных сценах и тех, что противоречат моим принципам и воспитанию. Но мне и не предлагают такие проекты, пока ни от чего не отказывалась.

В Сети мы нашли вашу цитату о том, что артист должен быстро и качественно выполнять работу и всегда улыбаться, несмотря на настроение и физическое состояние. А как вам удалось выработать в себе эту стойкость?

— Да, где-то я говорила об этом. Как я это выработала? Не знаю, это как-то по жизни привилось. Не могу назвать свой жизненный путь легким, и если бы я опускала руки и грустила, то, наверное, у меня ничего бы не получилось. Вообще всем по жизни советую улыбаться и просыпаться в хорошем настроении. И тогда мир вокруг тебя будет двигаться совсем с другой скоростью и абсолютно по-другому. Конечно, спасибо и КВН – там нельзя было грустить и опускать руки, всегда надо быть в форме – сконцентрированным и готовым к юмору. Это большая школа, которая меня научила быть всегда в тонусе.

Светлана, чаще всего мы можем видеть вас в комедийном амплуа. А вы сами о какой роли мечтаете? В каком жанре?

— Честно, я обожаю комедии! Мне всегда в основном предлагают комедийный жанр. И я понимаю, что могу нормально в нем существовать. Каждая работа, в которой участвую, мне нравится, я ее люблю. Но, конечно, у меня есть мечты – хочется попробовать себя в драме. И потихоньку появляются такие проекты. Не знаю, получается ли у меня, но надеюсь на это. Также я хочу сыграть большую и значимую фигуру в историческом фильме – императриц Елизавету или Екатерину. Надеюсь, что скоро Вселенная меня услышит и вы увидите на экране Светлану Листову в роли Екатерины II.