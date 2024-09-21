Дочь Алена Делона обнародовала редкие снимки актера

Артист ушёл из жизни месяц назад. 18 августа 2024 года сердце Алена Делона перестало биться. Близкие звезды тяжело переживают эту потерю. Дочь Делона Анушка почтила память отца, опубликовав редкие снимки с актёром, сделанные в последние годы его жизни.

«Месяц без тебя и без наших моментов. Без твоей руки в моей. Теперь так будет всегда… Месяц, как твой внук скучает по тебе. Каждый день ровно в полдень я хочу позвонить тебе. Ты тот, кто научил меня всему. Как правильно было сказано 18 августа: «Делон не умер. Он стал вечностью», — написала Анушка у себя в блоге.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНУШКИ ДЕЛОН

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНУШКИ ДЕЛОН

В 2019 году Ален Делон перенёс инсульт, который спровоцировал у него развитие болезни Альцгеймера. Последние месяцы жизни актёр находился под постоянным присмотром медиков, а также практически не узнавал даже близких.