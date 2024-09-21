«Искать здесь больше некого»: опустошающая история Сергея Бодрова

Сергей Бодров — младший — один из тех актеров, имя которого помнит вся страна. Кто знает, сколько картин он подарил бы нам еще, но осенью 2002 года Сергей отправился в Северную Осетию на съемки своего второго фильма, а вечером 20 сентября его вместе со съемочной группой накрыл ледово-грязекаменный поток ледника Колка, пронесшийся со скоростью около 200 км/ч по долине реки Геналдон. Кинематографист до сих пор считается пропавшим без вести. Но он не пропал из сердец зрителей, бесконечно влюбленных в Сергея, его творчество и его героев. Народных, как и он сам.

© Кадр из фильма

Сын

Будущий кумир миллионов родился в 1971 году в семье известного режиссера Сергея Бодрова — старшего. В детстве мальчик хотел стать похожим на отца и связать жизнь с кино, но мужчина отговаривал сына от профессии. По мнению Бодрова-старшего, у его сына не было страсти к кино — а в такой профессии нечего делать без настоящей любви к фильмам.

Когда пришла пора решать, в какой университет поступать учиться, Сергей Бодров — младший вновь задумался над карьерой в кино и спросил у отца, что он думает о поступлении во ВГИК. Режиссер снова принялся отговаривать сына. В итоге Бодров-младший сдался и поступил на исторический факультет МГУ.

Как бы ни отговаривал режиссер своего сына от карьеры в кино, именно он дал первый толчок Сергею. В 1989 году, когда Бодрову-младшему было 18 лет, его отец работал над фильмом «Свобода — это рай» (6+). Для одной эпизодической роли он всё никак не мог найти актера: для сцены в камере требовался бритоголовый подросток, но никто из артистов не соглашался расстаться с шевелюрой ради пары сцен. В итоге помочь вызвался Сергей Бодров — младший. Сроки поджимали, так что отец согласился и снял сына в своем фильме.

Съемки в кино никак не повлияли на планы Бодрова-младшего: ему нравилось изучать историю искусств и в будущем он планировал стать работником музея или библиотеки. В студенческие годы ему даже удалось несколько раз попасть на стажировку в Италию, где подрабатывал спасателем.

Именно в стенах МГУ Сергей Бодров — младший впервые влюбился. В университете он познакомился с однокурсницей Ириной Васениной. Она сразу влюбилась в харизматичного и доброго студента.

В Сереже подкупало многое: он был невероятно обаятелен, эрудирован, с большим уважением относился к женщинам. Он очень нравился девушкам, — вспоминала Ирина Васенина. — Мы много времени проводили вместе, но Сережа тогда еще не был готов к семейной жизни.

Влюбленные провстречались до последнего курса, но затем их пути разошлись: Бодров вновь отправился в Италию, а девушка уехала в США. Когда они вернулись из учебных поездок, то оказалось, что охладели друг к другу, и решили расстаться.

Артист

В 1995 году Сергею Бодрову — старшему понадобился ассистент для съемок фильма «Кавказский пленник» (16+). Помочь вызвался сын, и вдвоем они отправились в Дагестан.

На съемках у Бодрова-старшего опять начались трудности с поиском актера. В дуэте с Олегом Меньшиковым должен был сыграть человек, абсолютно не похожий на знаменитого артиста.

Бодров-младший вновь предложил свою помощь. Так как режиссер уже снимал своего сына, то не стал сопротивляться и решил дать ему шанс. Внезапно для всех с первой сцены Сергей Бодров — младший и Олег Меньшиков идеально сошлись в кадре.

Все остались в восторге от того, как честно и искренне играл Сергей. Вот только ему самому в тот момент казалось, что он завалил весь фильм своим присутствием в кадре.

Мне искренне казалось тогда, что это всё чудовищно, — признавался Сергей Бодров — младший. — Я видел себя на экране в рабочих материалах и думал только о том, что кино и актерство — это не мое дело.

Но критики оказались другого мнения: как только фильм впервые попал на экраны, на Сергея Бодрова — младшего обрушились хвалебные отзывы. Дебютант получил награды на фестивалях «Кинотавр», «Ника» и «Балтийская жемчужина», а также приз кинопрессы как лучший актер года.

Несмотря на успех, Бодров-младший по-прежнему не считал себя актером и не планировал сниматься в кино дальше.

Я всегда и везде говорю: «Я не артист». А мне: «Нет, вы артист!», — вспоминал Сергей Бодров — младший. — А я: «Артист — это совсем другое. Это другие люди, другая конституция». Роль для меня — это не профессия, это поступок, который совершаешь.

Тем не менее именно за актерский талант он получал награды одну за другой, а вскоре его имя прогремело далеко за пределами круга профессионалов.

Брат

В то время, пока Сергей Бодров — младший снимался в Дагестане, в Петербурге режиссер Алексей Балабанов обивал пороги потенциальных спонсоров его новой работы. Он мечтал снять фильм «Про уродов и людей» (18+), но все, кто читал сценарий, не хотели давать денег на такой шокирующий сценарий.

После прочтения сценария к фильму «Про уродов и людей» у многих складывалось впечатление, что это какая-то порнография, поэтому Леша никак не мог найти деньги на съемки, — рассказывал актер Виктор Сухоруков. — В какой-то момент он просто сказал, мол, да черт с вами, и пропал в каких-то лесах-горах писать сценарий коммерчески успешного фильма, которым и стал «Брат» (16+).

Сидя на свой даче, Балабанов придумывал боевик, который можно было бы снять за небольшие деньги. Сценарий сразу писался под актеров, которые согласились работать практически за бесплатно. Например, Виктор Сухоруков, ставший братом главного героя, и Светлана Письмиченко, сыгравшая водителя трамвая, не проходили кастинг — Балабанов сразу писал роли под них.

А вот с главной ролью у Балабанова не клеилось. Он никак не мог подобрать себе подходящего актера, пока не увидел Бодрова-младшего в «Кавказском пленнике».

Леше никто не нравился. И тут он мне говорит, мол, сегодня приедет очень интересный актер, глядя на которого ты никогда не подумаешь, что он может делать то, что делает Данила Багров, — вспоминала Светлана Письмиченко. — В тот день я и познакомилась с Сергеем Бодровым, и он действительно так выглядел.

Балабанов и Бодров-младший встретились на кинофестивале в Сочи, и режиссер сходу предложил начинающему актеру главную роль. Сергей Бодров согласился.

Съемки «Брата» заняли всего 31 день. Команда экономила на всём: например, знаменитый свитер Данилы Багрова жена Балабанова купила на рынке за 40 рублей.

Балабанов был строг на съемочной площадке, но Бодров-младший во всём соглашался с режиссером. Съемочная команда отзывалась об актере как о молчаливом, вежливом и интеллигентном молодом человеке.

Из-за того, что актера на главную роль искали очень долго, у нас с Сережей не было времени на репетиции вне съемочной площадки. Так что мы просто обсуждали с ним какие-то моменты из сценария перед съемками, — рассказывала Светлана Письмиченко. — К актерскому цеху он себя не причислял, потому что у него не было профильного образования. Он говорил, что ему просто нравится сниматься.

Некоторые критики, увидевшие «Брата» в 1997 году, отнеслись к картине прохладно. Фильм ругали за всё: начиная от простого сценария и заканчивая обвинениями в расизме и чернухе. Но это не помешало миллионам зрителей по всей России влюбиться в кино и особенно — в харизматичного Данилу Багрова.

Муж

В 1997 году 26-летний Сергей Бодров — младший не только стал самым знаменитым парнем своего времени благодаря «Брату», но и нашел любовь всей своей жизни. Помимо съемок в кино, актер также работал на телевидении в программе «Взгляд» (18+). Однажды он отправился на съемки на Кубу. Интеллигентный Бодров-младший не мог не заглянуть в дом Хемингуэя. Разглядывая вещи знаменитого писателя, он заметил Светлану Михайлову, которая тоже прилетела на остров по работе.

Там, на Кубе, мы вдруг как начали с Сережей разговаривать… Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем, — вспоминала Светлана Михайлова. — Говорили так, как будто до этого молчали всю жизнь.

Сергей Бодров — младший сразу влюбился в девушку, но тогда о романе не могло быть и речи — ведь Светлана встречалась с журналистом Отаром Кушанашвили. Лишь спустя год после знакомства на Кубе влюбленные встретились вновь — и больше не расставались.

С 1998 года у Сергея Бодрова — младшего началась счастливая жизнь: актер стал отцом дочери Ольги, а через четыре года Светлана подарила мужу сына Сашу.

Работа также шла замечательно: фильмы с Бодровым-младшим становились настоящими хитами, а в 2001 году он впервые попробовал себя в роли режиссера, сняв картину «Сестры» (18+). Работа тут же получила признание критиков и принесла Сергею Бодрову — младшему пять призов на фестивалях.

Тогда Сергей Бодров — младший понял, что режиссура — это его призвание, и уже в следующем году планировал снять новый фильм. В 2002 году он собрал команду и отправился на Кавказ снимать фильм «Связной».

«Искать здесь больше некого»

В сентябре съемочная группа отправилась в Кармадонское ущелье для съемки одной из сцен фильма. Пока команда ждала транспорт, чтобы подняться наверх, в горах начался сход ледника Колка. Поток камней и льда накрыл всю съемочную группу 20 сентября 2002 года.

Услышав о трагедии, отец Бодрова-младшего тут же отправился на место катастрофы.

Пока не увижу своими глазами, что там творится, не поверю, — отвечал на все вопросы режиссер.

Сергей Бодров — старший прилетел к ущелью на следующий день. Мужчина сорок минут молча стоял у ледника, после чего развернулся, сказал «Искать здесь больше некого» и отправился в гостиницу, где провел последнюю ночь его сын. Режиссер заперся в комнате Бодрова-младшего и не выходил оттуда до следующего дня.

После смерти Сергея Бодрова — младшего его супруга ушла в тень и пятнадцать лет не давала никаких комментариев. Лишь спустя долгие годы она рассказала, что так и не смогла забыть свою любовь.

Я прямо как сейчас вижу: он садится в свой этот любимый Land Rover огромный и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам», — рассказывала Светлана Михайлова. — Это последняя его фраза.

После смерти Сергея Бодрова — младшего супруга самостоятельно стала воспитывать детей. Больше она так и не вышла замуж.

Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак, — признавалась Светлана. — Это счастье, которое, думаю, многие женщины не проживают за всю жизнь, какое я прожила за вот этот небольшой период. И если у тебя такое было, то ты через всю жизнь пронесешь это.

Смерть Бодрова-младшего сильно ударила и по Алексею Балабанову, для которого Сергей за эти годы стал близким другом. В день трагедии режиссер тоже должен был присутствовать на съемках, но в последний момент планы изменились. Балабанов до конца жизни чувствовал, будто тоже погиб в тот день вместе с группой Бодрова.

Спустя шесть лет после трагедии Балабанов решился снять последний фильм своего друга. Незадолго до своей смерти Сергей Бодров — младший написал сценарий по мотивам «Записок юного врача» Булгакова. В 2008 году Алексей Балабанов снял «Морфий» (18+) — последний фильм, над которым работал Сергей Бодров — младший.