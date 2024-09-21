Как живет актер Александр Головин

Звезда «Кадетства» Александр Головин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Головин

Александр Головин родился 13 января 1989 года в Брно (Чехословакия). С девяти лет работал в модельном агентстве Славы Зайцева, где обучался хореографии и актерскому мастерству.

Наибольшую популярность Головину принесла роль Максима Макарова в сериале «Кадетство». Помимо этого, он снимался в картинах «Повелитель луж», «Неотложка», «Приключения мага», «Невеста», «Папины дочки», «Крыша», «Близкий враг», «Голубка», «12 месяцев», «Женщины против мужчин», «Гражданин Никто», «Позднее раскаяние», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Спайс бойз», «Буран», «Память времен», «Чиновник», «Позывной Журавлик» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 80 работ.

Что известно о личной жизни Головина

В 2017 году, во время съемок картины «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», у Александра Головина был роман с гримером Светланой Белогуровой. В 2018 году она родила дочь Оливию, а в 2019 году, в эфире шоу «Пусть говорят», заявила, что актер отрекся от наследницы.

«Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: „Свет, я не против сделать ДНК-тест“. Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — говорила Белогурова.

В 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая отцовство. Тогда суд обязал артиста выплачивать алименты на содержание дочки.

В 2023 году Головин женился на актрисе Александре Поповой, с которой познакомился на съемках документального фильма о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

«У нас было очень интересное знакомство. Когда мы играли эту ситуацию в баре, Саша ко мне подошла и говорит: „Ты в курсе, что у него есть девушка темненькая?“ Я отвечаю: „Не очень. Я по сценарию иду“. Она сказала, что играет девушку, влюбленную в героя, села ко мне на колени и поцеловала меня», — рассказывал он в передаче «Звезды сошлись».

Как Головин относится к спецоперации

Александр Головин публично не высказывался на тему спецоперации, однако в апреле 2023 года он побывал в московском пункте отбора на контрактную службу, чтобы поддержать москвичей, которые решили отправиться в зону спецоперации.

Актер пообщался с добровольцами и познакомился с сотрудниками центра, устроившими ему экскурсию по зданию. По словам Головина, в пункте все организовано комфортно для посетителей. Он также отметил, что новобранцы, с которыми он разговаривал, нацелены «на защиту родины и добросовестную службу».

«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми. Настоящие мужчины, защитники родины», — комментировал артист KP.RU.

Чем сейчас занимается Головин

Александр Головин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Камера! Мотор!» и «Форс в мажор».

В 2023 году актер снялся в картинах «Гид и большие соблазны», «Не одна дома» и «Недетское кино».

В 2024 году вышли ленты «В потоке трех стихий» и «Фарма» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Где наши деньги?», «Литра 2.0», «Клевый Уlove» и «Афоня» с Головиным.