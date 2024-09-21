Умер актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов

В возрасте 43 лет ушел из жизни Владимир Моргунов, российский актер театра, кино и сериалов.

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Моргунов родился в 1980 году. В 2004-м окончил РАТИ-ГИТИС по специальности "актер драматического театра и кино". Два года работал в московском театре "У Никитских ворот", был ведущим праздничных мероприятий.

Тогда же начал сниматься, дебют - мелодрама "Дорогая Маша Березина". Снялся в нескольких эпизодах "Моей прекрасной няни", в "Доме кувырком", сериале "Кто в доме хозяин?", проекта "Наша Russia. Яйца судьбы".

Прощание состоялось 18 сентября в городе Малоярославец, сообщили друзья артиста на его странице в соцсети.