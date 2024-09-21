Умерла актриса из "Друзей" Радмила Живкович

20 сентября скончалась Радмила Живкович, югославская и сербская актриса театра, кино и телевидения, с конца 1960-х снявшаяся более чем в семи десятках картин.

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Живкович родилась в 1953 году в Белграде, там же окончила факультет драматического искусства Университета искусств.

На экране дебютировала в 1969-м - в военной драме "Прерванная свадьба", лента шла в советском прокате. В фильмографии - романтическая драма "Друзья", "Плот медузы", "Дежа вю" (британский фильм 1987-го), "Сборный пункт", "Мертвый и холодный".

Некролог актрисы публикует Danas - со ссылкой на пресс-службу Национального театра. Причина смерти не названа.