Актеры театра и кино очистили от мусора городской сквер в Астане

В рамках проекта «Чистый Казахстан» жители Астаны продолжают активно участвовать в экологических акциях, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Кирилл Потемкин.

Вместо сцены городской сквер. Сейчас рабочий инвентарь актера Дмитрия Маштакова – грабли. Фронт работы обозначен.

«Мы здесь недалеко от своего дома, от театра русского академического. Пришли помочь городу стать еще чище, еще лучше! Это не только повод убраться, это еще и повод встретить своих друзей, коллег, которых давно не видел, артистов. Поделиться впечатлениями о репертуарах своих театров, обсудить режиссеров, которые сейчас в тренде. Ну и вообще хорошая погода, отличное настроение», – рассказал Дмитрий Маштаков.

В экологической акции участвует и актер Асылхан Толепов. Известный казахстанский актер уверен: выходить на субботник – это долг каждого гражданина.

«Мы с коллегами по цеху часто посещаем экологические акции. Я со школы хожу на субботники. Летом мы подметаем мусор, осенью – листву, а зимой снег убираем. Я считаю это правильным делом. Самому приятно, когда место, где ты живешь, чистое. Не стыдно звать в гости друзей из других стран», – отметил Асылхан Толепов.

На городской субботник в рамках акции «Чистый Казахстан» вышли около сотни актеров театра и кино. Все вместе собрали около тонны мусора и опавшей листвы.

«Настроение у нас отличное, осеннее. Погода шикарная! Ребята собрались все вместе, чтобы внести вклад в уборку родного города. Такие экологические акции мы проводим часто. Откликаются почти все. Здесь нет равнодушных. Все вместе, дружно трудимся, общаемся», – рассказал специалист отдела по развитию культуры и искусства управления культуры Астаны Ботагоз Талгаткызы.

Городские субботники в столице Казахстана будут проходить до середины ноября. С начала года в них уже приняли участие около трех миллионов казахстанцев. За это время граждане собрали больше миллиона тонн мусора.