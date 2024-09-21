Жена Харламова рассказала о фильмах, которые они смотрят с мужем

Актриса Катерина Ковальчук рассказала о том, сходятся ли ее киновкусы с предпочтениями мужа — юмориста Гарика Харламова. По ее словам, они многие фильмы смотрят вместе.

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Да, наши вкусы сходятся. Сейчас вот на втором сезоне сериала «Доктор Хаус». При этом муж уже видел его и когда узнал, что я не смотрела, заявил, что это невозможно и так не должно быть! — поделилась артистка.

Ковальчук отметила, что ее очень радует схожесть их с супругом предпочтений в фильмах, передает Кино Mail.

Стало известно, что Катерина Ковальчук теперь будет строить свою кинокарьеру под другой фамилией. Третья супруга комика Гарика Харламова взяла его фамилию после свадьбы. Отмечается, что она оставила девичью фамилию творческим псевдонимом.

В середине августа Ковальчук впервые поделилась своими эмоциями после свадьбы с Гариком Харламовым. Она также рассказала, что примерно с 15 лет мечтала выйти замуж и сыграть свадьбу. Однако актриса даже не могла представить, что ее торжество будет именно таким. Артистка отметила, что супруг делает ее самой счастливой.