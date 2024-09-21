Актриса Ольга Спиркина вернулась к третьему мужу спустя 10 лет

Актриса Ольга Спиркина шесть раз была в браке. Звезда сериала «Ранетки» призналась, что спустя 10 лет вернулась к третьему мужу Давиду Гаситашвили, от которого родила дочь Машу.

Гаситашвили признается, что на протяжении 10 лет не терял экс-супругу из виду и следил за ее личной жизнью. Их 13-летний брак рухнул из-за подозрения в измене. Ольга думала, что у Давида интрижка с соседкой. Мужчина уверен: поэтому Спиркина мстила ему постоянными замужествами.

«Злая я на него была ужасно», — признается экс-супруга Дмитрия Кончаловского.

Но старые обиды остались в прошлом. В отношениях Ольги и Давида теперь царит идиллия. Они занимаются обустройством своего дома — сожитель звезды построил веранду, а актриса сделала декор и разбила в сад. Пока возлюбленные не расписаны официально, рассказала 70-летняя Спиркина в эфире шоу «Секрет на миллион».

Актриса познакомилась с предпринимателем в автосервисе. Тогда у нее была старенькая иномарка, которую она привезла к мастеру. В тот момент туда приехал и Давид. Они разговорились про машины, и мужчина предложил Ольге специалистов по кузовным работам — ей нужно было убрать вмятину. После обмена номерами практически сразу же у актрисы и предпринимателя возникла страсть, и они начали встречаться.

После развода с Давидом Спиркина вышла замуж дважды. Но оба брака распались. Актриса вернулась к Давиду, когда ее дочь начала учиться вождению. Мужчина стал чаще приходить к ним домой, а после остался насовсем.

В августе умер бывший муж Спиркиной, племянник Никиты Михалкова Дмитрий Кончаловский. Ольга развелась с ним из-за его алкогольной зависимости.