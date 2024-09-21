75-летний юбилей актера Владимира Грицевского отметили в Беларуси

Заслуженный артист Республики Беларусь, актер первой труппы Театра-студии киноактера, сценарист и поэт Владимир Грицевский отметил 75-летие. Выпускник ВГИКа состоялся и как успешный режиссер, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

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От телевизионной камеры он уходит и перед спектаклем не любит давать интервью. На его часах – 75 лет, и это время выхода на сцену.

Владимир Грицевский – актер первой труппы Театра-студии киноактера. В конце 1980 годов выпускник ВГИКа из набора режиссера Виктора Турова – «звездного белорусского курса» профессора Игоря Таланкина, – создавал вместе с молодой и амбициозной командой первый спектакль нового белорусского театра.

«В каждой республике тогда существовал театр-студия киноактера, и этот театр обязан был держать в форме актеров кино, которые не снимаются в какой-то момент, но у них есть профессиональная практика. Практика игровая. Случилось так, что театр-студия киноактера остался только в Беларуси», – рассказал театр-студии Александр Ефремов.

Вся его жизнь – театр. Одни из самых ярких ролей в спектаклях: «Мы идем смотреть Чапаева», «Последняя женщина сеньора Хуана», «Счастье мое». И в 75 лет у Владимира Грицевского каждый месяц не менее десяти выходов на сцену.

«Он очень душевный человек. Это чувствуется. Когда работаешь с ним, чувствуешь это. Переживает на площадке, это очень много значит. Он как Вицин, Вицин же тоже скромный был – плащ, птичек кормил», – поделился заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов.

На сцене юбиляр состоялся не только как актер, но и как режиссер. Совместно с Александром Беспалым создавал спектакли «Фантазии по Гоголю», «Похищение Елены» и «Театр купца Епишкина». По сценариям Владимира Грицевского на киностудии «Беларусьфильм» сняты художественные и документальные фильмы. Его голосом разговаривают многие актеры в фильмах. У него самого более ста ролей в кино. Владимир Грицевский соглашался и на эпизодические съемки в знаменитых «Белых росах» Игоря Добролюбова и в «Буратино» Леонида Нечаева. У него яркая палитра ролей – от партизана Тихонова в «Волчьей стае» по Быкову до средневекового рыцаря в «Осеннем подарке фей». Но особенно режиссеры любили приглашать Грицевского на роли офицеров, следователей и военных. Говорили: чувствуется характер Шарапова.

«Он очень хороший рассказчик. Здорово рассказывает истории. Вчера рассказал одну из них. Человек на улице говорит: «Я же недавно ваше кино видел, вы сыграли бандита так хорошо. А потом я вас тоже видел, вы милиционера сыграли, не играйте милиционеров. Каждому свое», – вспомнил артист театра-студии киноактера Артем Давидович.

В юбилей на сцене звучит бардовская музыка. В том числе и самого Владимира Грицевского. Он автор музыки и слов. Еще в 1970 годы его произведения печатали в тех же песенниках, что и Высоцкого, и Окуджаву. Так что Владимиру Грицевскому есть что нового рассказать зрителю.