Прилучный и декрет: куда пропала актриса Диана Пожарская

Актриса Диана Пожарская вернулась к съемкам в кино после декрета. Какой фильм с ее участием выйдет в скором времени, высказывалась ли она на тему спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Пожарской

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Артистка снималась в картинах «Озабоченные», «Отель Элеон», «Злая шутка», «Форс-мажор», «Неизвестный солдат», «Живой», «Посольство», «На краю», «Лапси», «Гранд», «Жара», «Тайна», «Жар-птица», «Чемпион мира», «Обещания», «Либерия: Охотники за сокровищами» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

С 2016 по 2020 год Пожарская была замужем за режиссером Артемом Аксененко. В 2021 году она вышла замуж за актера Ивана Янковского, с которым познакомилась на съемках фильма «Чемпион мира». В 2021 году у супругов родился сын Олег.

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением. Как и все нормальные люди, свободное время мы с женой проводим вместе. Можем в кино сходить, прогуляться, поужинать, с сыном поиграть», — делился Янковский.

Чем сейчас занимается Пожарская

После рождения сына в 2021 году Диана Пожарская ушла в декрет, взяв творческую паузу.

«Совсем недавно, до того как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг... любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — рассказывала актриса.

Однако недавно Пожарская вернулась к работе — вместе с Павлом Прилучным она снимается в комедии Дмитрия Власкина «Притворись моим мужем». Премьера картины назначена на февраль 2025 года.

Также Пожарская не перестает выходить в свет вместе с мужем Иваном Янковским. Артистка сопровождает его на премьерах фильмов и кинопремиях.

Свое мнение о проведении спецоперации Пожарская не высказывала.