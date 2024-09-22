Спрос на актеров в России вырос более чем в два раза за год

Спрос на исполнителей ролей для театров, съемок и шоу вырос в России более чем в два раза за год. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В честь открытия театрального сезона в России эксперты проанализировали вакансии платформы с упоминанием работы в театрах или шоу и выяснили, что летом 2024 года самым значительным оказался рост вакансий на актерские позиции. Спрос на исполнителей ролей для театров, съемок и шоу вырос более чем в 2 раза (+114%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в итогах исследования.

Для актеров в вакансиях зачастую указывают нижнюю границу зарплатной вилки, их реальный доход во многом зависит от проекта, роли и личных договоренностей по гонорару. В среднем начинающим актерам работодатели предлагают уровень оплаты от 35 881 рубля в месяц.

Также на 77% вырос спрос на хореографов, средняя предлагаемая сумма оклада для начинающих сотрудников - от 36 963 рублей в месяц. Число вакансий для фотографов выросло в 1,5 раза (+53%) по сравнению с предыдущим годом, соискатели на эту позицию могут рассчитывать на средний оклад от 59 289 рублей.

Аналитики выяснили, что самыми высокооплачиваемыми специалистами театра и шоу по итогам лета 2024 года оказались дизайнеры - средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 83 237 рублей в месяц (+20% за год). На втором месте по уровню дохода оказалась профессия видеооператора - средняя зарплата составила 80 840 рублей (+93% за год). Кроме того, средние зарплатные предложения для техников, которые отвечают за установку и обслуживание технического оборудования, летом 2024 года повысились на 11% за год и достигли 79 212 рублей за месяц.