Человек-паук Тома Холланда сыграет важную роль во «Мстителях 5»

На этой неделе инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что Человек-паук Тома Холланда сыграет важную роль в грядущих «Мстителях: Судный день». Информатор отметил, что у персонажа будет более масштабная роль, чем даже в «Войне бесконечности» и «Финале».

© кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Никакие другие подробности пока не раскрываются. Роль доктора Виктора Дума в следующих «Мстителях» исполнит Роберт Дауни-младший, который ранее играл в фильмах Marvel Studios Тони Старка (Железный человек). Герой станет главным антагонистом фильма.

Обе новые части «Мстителей» снимут братья Джо и Энтони Руссо, ранее снявшие четыре фильма для Marvel: «Капитана Америка» («Другая война», «Противостояние») и «Мстителей» («Война бесконечности» и «Финал»).

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.