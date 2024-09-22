Голос Мэттью Макконахи и Сэма Винчестера: биография Василия Дахненко

Вы не узнаете его в лицо, но вы точно не раз слышали его голос. Им говорят Сэм Винчестер в «Сверхъестественном» (18+), молодой Альбус Дамблдор в «Фантастических тварях» (12+), Бэтмен в «Лиге Справедливости» (18+) и почти все персонажи Мэттью Макконахи. IRCITY.RU рассказывает историю Василия Дахненко.

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«Взяли в театральную студию, потому что не хватало мальчиков»

Василий Дахненко родился 21 февраля 1967 года в сибирском городе Ангарске. С седьмого класса он посещал театральную студию в местном ДК.

«Наверное, мне повезло. Рядом с нашим кварталом, где я рос, был кинотеатр. Поскольку театров в советское время в маленьких городах не было, то все ходили в кино. Я тоже это очень любил. Моя двоюродная сестра жила рядом с дворцом культуры, где была театральная студия. Она предложила мне туда прийти, выучить стих или басню, и вот я 12-летним мальчиком пришел, и меня взяли просто так, даже читать ничего не пришлось, потому что мальчиков не хватало», — говорит Василий Дахненко в интервью Rutube-каналу «РЕКСКВЕР».

С первых занятий Вася понял, что актерское дело ему подходит и он будет заниматься им всю жизнь. Родители легко приняли выбор сына, хотя сами были рабочих профессий.

«Творчество так творчество, никто не отговаривал, не давил. Мама приходила на спектакли в студию, ей всё нравилось. Я не знал, кем буду, примут или не примут. В первый раз поступал, еще до армии, в Щукинское училище. Наш режиссер в театральной студии был щукинец, и он нам много рассказывал про театр Вахтангова. Но, окончив школу, в 1984 году я понял, что это гиблое дело: курс быстро набрали, а остальных смотрели по инерции. Знал, что меня возьмут, только если я действительно алмаз какой-то актерский», — рассказывал артист.

В «Щуку» Дахненко не поступил и ушел в армию. После службы решил серьезнее подойти к поступлению и податься во все театральные вузы Москвы.

«В Щепкинском училище я довольно легко прошел через все этапы отбора, набрали 30 человек, а на курсе Юрия Соломина должно было быть 25. То ли не хватало мест в общежитии, то ли еще чего-то, но я был в числе тех пяти, кто оказался в подвешенном состоянии. Это длилось до конца августа, я сидел дома в Ангарске и каждую неделю звонил в "Щепку", спрашивал, решилось или нет. В итоге в конце августа всех пятерых "подвешенных" приняли на курс. Самое интересное, что за четыре года учебы многие отсеялись, а по итогам обучения на службу в Малый театр взяли именно нас пятерых, кто мог и вовсе в "Щепку" не попасть», — говорил Василий Дахненко.

«Не взяли на роль попугая Яго»

На сцене Малого театра Дахненко играл с большими театральными артистами. Одна из самых любимых ролей — Джокер, альтер эго главного героя спектакля «Свадьба Кречинского» (12+).

«Кречинского играл Виталий Соломин, который и ставил спектакль. Это был такой драматический мюзикл с шикарной хореографией, который мы выпускали пять лет, до смерти Виталия Мефодьевича. Там у меня была роль Джокера так называемого, эта пластическая работа, злая часть личности Кречинского. И ощущение было, что ты так здорово это всё умеешь делать, что никто больше в театре, а может, и во всей Москве не сможет. Для меня это был звездный час», — говорит Василий Дахненко.

Артист всегда говорил, что именно театр для него — превыше всего. Именно там он познакомился с женой Инессой Рахваловой, которая родила ему двух сыновей — Ивана и Федора.

«Благодаря Малому театру, мы с женой не заметили, что в 90-е было тяжело. В 1991 году мы закончили "Щепку", нас сразу приняли в театр. Были молодыми актерами, роли хватали любые, хоть в массовке постоять, хоть в танце покувыркаться. Да, зарплата была небольшая, но где-то в театре пообедаешь недорого, продуктовые наборы нам давали. Не шикарно жили, но как-то удалось это тяжелое время перетерпеть», — говорит артист.

Впервые Дахненко позвали на пробы по озвучке в 1993 году. Повезло, что студия озвучки «Пифагор» тогда базировалась в Щепкинском училище.

«Меня позвали на пробу диснеевского мультфильма «Аладдин» (0+) на роль попугая Яго. Это было мое первое знакомство с микрофоном. Но я не подошел на роль, выбрали другого артиста», — рассказывает Василий Дахненко в интервью проекту «Говорите, мне интересно!» на YouTube-канале Vittorio G.

Спустя время его вновь пригласили на пробы. На этот раз в «Улицу Сезам» (0+). И взяли на роль Власа (в английской версии персонажа зовут Берт).

«Проект был долгий, монументальный, и там сценок с этими персонажами много. При этом они забавные и интересные. И петь приходилось самим, и играть все эти охи-ахи, вздохи, смех и так далее. То есть, всё, что я в Щепкинском училище изучал, я начал применять на практике», — рассказывает актер.

Но даже тогда у Дахненко не возникало мысли бросить театр ради озвучки.

«Опытные артисты говорят, что театр всегда должен быть на первом месте. И для меня это так. Это моя жизнь, второй дом. Сколько бы и что бы я там ни играл. И мне есть что ценить, и что вспоминать, и за что держаться. Но по семейному бюджету дубляж, конечно, держал первое место и сильно помогал нашей семье», — говорит Василий Дахненко.

«Просят включить Макконахи»

Второй знаковой для Дахненко работой в дубляже стал британский мини-сериал «Елизавета» (18+), который он в одиночку озвучивал для телеканала «Культура». Работа, признаёт актер, была непростой:

«Я один весь этот текст читал. А там же телесериал, никакого экшена, только литературно-драматургическая работа. За эти шесть серий я прошел школу дублирования. Для начинающего актера это была сложнейшая задача».

В кино Василий играл мало, зато на роли в дубляже всегда везло. За годы работы он озвучил более 800 персонажей. Это и Бэтмен Бена Аффлека в «Лиге Справедливости», и Сэм Винчестер в «Сверхъестественном», и Ганс Ланда в «Бесславных ублюдках» (18+), и Джонатан «Пугало» Крейн в трилогии Нолана про «Темного рыцаря» (18+). Говорил он и за Джуда Лоу, который сыграл доктора Ватсона в «Шерлоке Холмсе» (12+), и за Альбуса Дамблдора в «Фантастических тварях», за Ксенофилиус Лавгуд в «Гарри Поттере и дарах смерти» (18+), а также почти за всех ярких персонажей американского актера Мэттью Макконахи — Дахненко озвучивает его последние 12 лет.

«В дубляже мне гораздо чаще давали яркие роли, интересные работы. Постоянно озвучиваю Джуда Лоу или Макконахи, а они разноплановые актеры, которые не боятся экспериментировать и примерять на себя и лирические образы, и более брутальные и отрицательные. За счет дубляжа я, конечно, сыграл сотни ролей, которые в театре бы никогда не получилось. Например, Макконахи в "Волке с Уолл-стрит" (18+) — там небольшая роль, но яркая. Это образ дельца, красавца, обеспеченного человека, который цепляет», — рассуждает Дахненко.

Одной из лучших и интересных работ в дубляже он называет озвучку Кристофа Вальца в образе Ганса Ланды — главного злодея в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (18+).

«Когда мы начали его писать, я немного привнес своей лирической натуры в образ, показывая, что Ланда — змей искуситель. Это было счастье — такую роль писать. И потом судьба подарила мне еще несколько встреч с этим артистом — в камерном фильме Романа Полански "Резня" (18+) и при озвучке кардинала Ришелье в "Мушкетерах" (18+). Он вроде и комик, и трагик такой зловещий. Такие роли оказывают влияние на тебя как на артиста. И уже, когда играешь в театре, у тебя как-то крылья расправляются, и более богатую эмоциональную палитру используешь», — считает артист.

Он признается, что, как и любому актеру, ему свойственно тщеславие. Это проявляется, когда дубляж актера, которого ты за собой, казалось бы, застолбил, отдают другому.

«Тем более, если это интересная работа, интересный актер, да еще и картина интересная. Далеко ходить не надо, после "Бесславных ублюдков" я думал, что Вальца теперь буду писать только я. Но когда вышел "Джанго освобожденный" (18+), то на роль взяли другого актера. И вот тут была легкая обида», — признается Василий Дахненко.

Но прежде всего Дахненко ассоциируют с Мэттью Макконахи. Даже при записи рекламы просят включить интонации из «Джентльменов» (18+).

«Персонаж Макконахи там говорит о наркотиках и убийствах, а я таким голосом читаю рекламу про кефир или мороженую курицу. Это же не очень органично, там не такой образ, так что приходится искать середину», — делится мыслями Василий.

Молодым актерам, которые хотели бы прорваться в дубляж, Дахненко советует начинать с театров.