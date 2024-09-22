Умерла Антонина Аксенова, актриса из «Небесных ласточек»‎

21 сентября ушла из жизни Антонина Аксенова, советская актриса театра и кино.

© Кадр из фильма "Девушка из камеры №25"

Антонина Павловна Аксенова родилась в 1945 году в Магадане, росла в детском доме.

С двухлетнего возраста - приемная дочь автора романа "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург и Антона Вальтера, сестра писателя Василия Аксенова.

В 1970-м окончила ГИТИС имени Луначарского. Работала в Ленинградском Театре комедии, Красноярском театре имени Ленинского Комсомола, Минском русском театре.

Снималась с 1971-го: "Девушка из камеры №25", "Я служу на границе, "Небесные ласточки" (Сильвия, подруга Коко), "Кешка и "гангстеры", "Эпилог".

В 1990-х годах жила в США, после - в Германии, во Франкфурте-на-Майне.

Об уходе артистки сообщают "Вести" со ссылкой на друзей Аксеновой.