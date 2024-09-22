Умерла Кэтрин Грант, звезда «Седьмого путешествия Синдбада»‎ и «Окна во двор»‎

20 сентября ушла из жизни американская актриса и певица, известная как Кэтрин Грант, она же - Кэтрин Кросби. Кэтрин была женой Бинга Кросби, актера, продюсера и композитора, лауреата премии "Оскар".

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Артистка скончалась в возрасте 90 лет в своем доме в Калифорнии в окружении родных, пишет THR со ссылкой на представителя семьи.

Урожденная Кэтрин Грандстафф появилась на свет в Техасе в многодетной семье. Окончила университет в Остине со степенью бакалавра изящных искусств в 1955-м, двумя годами позже став второй женой Кросби - будучи моложе мужа на тридцать лет.

Экранную карьеру начала в 1953-м, на счету не менее девяти десятков фильмов, сериалов и телешоу: принцесса Париса в "Седьмом путешествии Синдбада", "Окно во двор" Хичкока, "1001 арабская ночь", "Ночь, когда взорвался мир", "Анатомия убийства", снималась в рекламе и шоу мужа.

В 2010-м актриса серьезно пострадала в ДТП, в котором погиб ее второй супруг Морис Салливан, за которого она вышла в 2000-м.

Бинг Кросби упал и умер от обширного инсульта в 1977-м сразу после игры в гольф. Его последними словами стали "Отличная была игра".