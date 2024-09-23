Умерла Барбара Хоравянка, звезда сериала «Ставка больше, чем жизнь»

Скончалась Барбара Хоравянка, польская актриса театра, кино и ТВ - Анне-Мари Элькен из "Ставка больше, чем жизнь", одного из самых известных сериалов Польши "социалистической эпохи".

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Хоравянка родилась в 1930 году в Катовице. Сценическую карьеру начала в 1951 году в краковском театре Rapsodyczny, окончила театральную студию при этом же театре. В 1957 году сдала экстерном экзамены по специальности "драматическая актриса".

Служила в театрах: Старом и Театре имени Словацкого в Кракове, Новом в Лодзи, варшавских Narodowy, Драматическом, Na Woli, Na Targówku, Польском.

Снималась также с 1950-х: "Часы надежды", "Загадочный пассажир", "Крестоносцы", "Безмолвные следы", "Профессионал", "Аморальная история", десятки других.

Об уходе актрисы на 95-м году жизни вчера сообщило Польское радио. Смерть артистки СМИ подтвердили ее родные.