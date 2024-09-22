Умер актер из «Эпитафии»‎ и «Некрономикона»‎ Даниэль Фанего

Ушел из жизни Даниэль Фанего, плодовитый аргентинский актер театра, кино и ТВ и режиссер, по большей части появлявшийся на экране в жанровых проектах и "мыльных операх". В его фильмографии - сотня пунктов.

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Артист скончался на 70-м году жизни, передает La Nacion со ссылкой на национальный отраслевой профсоюз. В некрологе Фанего назван одним из самых любимых и популярных в Аргентине артистов своего поколения.

Фанего, по словам его сына, "мирно скончался дома, в окружении семьи и друзей". Прощание прошло в Буэнос-Айресе в пятницу. Причина смерти не указывается.

Даниэль Фанего родился в 1955-м. Получил юридическое образование, но в 23 года все бросил, и ушел в актеры.

Сценический дебют - в 1977-м, экранный - в 1979-м: главная мужская роль - в "Ромео и Джульетте" 1981-го Также: "Эпитафия", "Женщины-убийцы", "Проклятые", "Бронзовый сад", "Некрономикон" (2018-го), "Ангел", "Бессмертный" и порядка полутора тысяч эпизодов теленовелл.