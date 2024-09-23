В России в два раза вырос спрос на актеров

В России более чем в два раза вырос спрос на исполнителей ролей для театров, съемок и шоу, говорится в исследовании сервиса «Авито работа».

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Самыми востребованными оказались профессии артистов в театрах, съемках и шоу. На них спрос вырос на 114% по сравнению с прошлым годом, отмечает ТАСС.

Начинающему актеру в среднем платят 36 тысяч рублей в месяц. А вот самыми прибыльными в сфере театра оказались дизайнеры, видеооператоры и техники. Они получают около 80 тысяч рублей.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что требования к умению пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) не являются распространенной практикой в российских компаниях при приеме на работу, тем не менее, этот навык могут потребовать IT, ИИ компании, а также компании из финансового сектора.