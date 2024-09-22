Как Харатьян и Малинин дебютировали в первом фильме Владимира Меньшова

Он снялся более чем в сотне кинолент, но главным делом своей жизни считал режиссуру. 85 лет исполнилось со дня рождения оскароносного режиссера Владимира Меньшова. Как он дебютировал в кино, специальному корреспонденту «МИР 24» Глебу Стерхову рассказали звезды его первой картины Дмитрий Харатьян и Алексей Малинин.

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И повод отличный, и люди хорошие. Встреча школьных друзей, Димы и Леши. В знаменательный для них день рождения.

В 1975-м они обычные советские старшеклассники. Репетировали в школьном ансамбле в Красногорске под Москвой, и вдруг стали знаменитостями. А все благодаря случаю. Однажды подруга Харатьяна узнала, что «Мосфильм» ищет таланты для нового серьезного кино.

«Ассистентка сказала, мы ищем ребят, которые играют на гитаре, поют песни. Может, ты знаешь кого? Она говорит, о, есть такой, знаю, у нас в пионерском лагере Димка Харатьян. Та говорит, вот, дай ему пропуск, приезжайте завтра, пускай берет гитару и приезжайте», – рассказал Дмитрий Харатьян.

«Я приехал, сыграл на гитаре. Он говорит, Владимир Валентинович, ну, наверное, ты же не один играешь? Наверное, у вас ансамбль есть? – Я говорю, да конечно! – Привози, давайте, приезжайте, послушаем вас. Вот мы и приехали».

Они и до сих пор играют, да еще как! Недавно выступали в той самой московской школе, где в 1975-м снимались в своем первом кино.

Владимир Меньшов дебютантов экзаменовал лично. Они тогда не знали, что он и сам вместе с ними дебютирует – как режиссер.

«И вот Меньшов сидит, а сзади на стене висит так огромный плакат фильма, который называется "Последняя встреча". Сайфуллин и Меньшов. Я вижу, что я его знать не знаю, этого Меньшова, а вижу, что это один и тот же человек», – вспоминает Харатьян.

В то время актер актер Меньшов уже на слуху. Первая его роль – главная. Правда, лишь в дипломной работе. В 1970-м аспиранта кафедры режиссуры ВГИКа Владимира Меньшова и одесскую школьницу Ларису Удовиченко миру открыл молодой режиссер Александр Павловский. Короткометражка по рассказу Валентина Катаева «Счастливый Кукушкин» так впечатлила комиссию, что ленту отправили в кинотеатры.

Начало его пути в большое кино – с маленьких ролей: колхозников, мастеров да бригадиров. Уж больно подходящий был типаж: крепкий, невысокого роста, с простым лицом и добрыми глазами.

Но какой актер хоть раз не хотел быть главным на съемочной площадке? Второй талант Владимира Меньшова не давал покоя, рвался наружу.

«Человек, испробовавший этой режиссерской профессии, это как тигр, испробовавший человеческой крови», – говорил Владимир Меньшов.

Только ленивый не говорил Меньшову, что сюжет «Москва слезам не верит» – ерунда. Слезливые истории о провинциалках, покоряющих Москву в 1970-х – «не в тренде». Но Меньшов, никого не слушая, год переписывал сценарий. За каждую сцену воевал.

Благодаря этой роли уже теряющий популярность Баталов получил второе дыхание. Вторая главная роль у супруги Меньшова, Веры Алентовой. При том, что у режиссера принцип: своих не снимать. А все потому, что роль Катерины Меньшов предлагал Маргарите Тереховой, Ирине Купченко и другим известным актрисам, но те наотрез отказались, назвав сценарий плохим. В итоге жена режиссера картину спасла.

Многие режиссерские приемы он через всю жизнь пронес. Даже технические приемы. Вот, например, эффект телепортации в его первом фильме: герой из одной локации переносится в другую прямо на глазах у зрителя. Этот же киноприем он удачно использовал в картине «Любовь и голуби». За одну секунду километры пленки сэкономил.

Вот где пригодился Меньшову его напористый характер! В 1980-х – настоящая война за картину. Вроде безобидная душевная комедия, мелодрама. Да время не то. В стране антиалкогольная кампания, и лента на год «легла на полку». Цензоры велели вырезать сцены в баре, замахнулись на алкоголика дядю Митю. Меньшов отделался малой кровью: если что и вырезал, то символически.

«Вы понимаете, какая штука? Вот он сам из народа, и он и снимал народное кино, никогда не приспосабливался. Он приз не давал сволочам, сказал, что это подлый фильм, который позорит нашу страну», – рассказал Дмитрий Харатьян.

Он вообще со всеми был честен и прям. Яркий случай со всенародно любимым поэтом, Евгением Евтушенко, который захотел стать режиссером.

«Он пришел на премьеру в Дом кино фильма "Похороны Сталина", который снял Евгений Евтушенко как режиссер. Встал и сказал: Евгений Александрович, вы великий поэт, ну лучше вы пишите стихи, а не кино снимайте. Говорит, ну я не мог, а что, я должен был врать, что ли?», – рассказал Харатьян.

Первое кино, как первая любовь. Дмитрий Харатьян тогда проснулся звездой. Стал народный артистом. Алексей Весьмирович Малинин не актер, а даже немного больше. Он революцию на телеэкране вершил, что для человека с таким необычным отчеством и не удивительно. Весьмировичем Алексей стал благодаря бабушке. Та сыну своему дала имя, созвучное строчке Интернационала.

Алексей Весьмирович стал соавтором программы перехода на цифровое вещание всего российского телевидения. И придумал это будучи в ранге замминистра связи. А сейчас и вовсе президент Национальной ассоциации телерадиовещателей.

«Спустя уже 40 с чем-то лет, когда мы встретились с Владимиром Валентиновичем, он спрашивает, ну ты где? Я говорю, возглавляю такую большую компанию, занимаюсь там цифровым телевидением. Он говорит вот, правильно я тебя не взял!», – вспоминает Алексей Малинин.

Кстати, школьный вальс из «Розыгрыша», который с тех пор на каждом выпускном во всех школах, Харатьян в фильме не своим голосом поет. На записи переволновался и в ноты не попадал. Спустя полвека – дубль-2.

Ну как забыть звончей звонка капель И девочку, которой нес портфель? Пускай потом ничто не повторится — Для нас всегда открыта в школе дверь.