Татьяна Васильева вспомнила, как сломала две кровати во время постельной сцены

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась в шоу «Звезды сошлись», что сломала две кровати во время съемок постельной сцены с Александром Абдуловым.

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Васильева и Абдулов играли пару в израильском фильме «Кофе с лимоном». По сценарию героиня актрисы должна была с разбега прыгнуть на персонажа Александра. Артист лежал на старой койке. Всего их было две.

«Я побежала, а тогда я была крупнее, чем сейчас. Я побежала, прыгнула на него. Ломается кровать под нами полностью, а по сценарию этого не было. Режиссер говорит: «Не прекращаем, продолжаем, переползайте на ту кровать». И я прыгаю туда, она тоже ломается. Режиссер все это оставил», — поделилась актриса.

Васильева призналась, что любит все делать быстро. Она считает пыткой, когда затягивается съемочный процесс постельных сцен. По словам артистки, во время съемок интима она уже знает, что ее попросят сделать, поэтому она раздевается заранее.