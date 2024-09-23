Возвращение в РФ, критика СВО, новая девушка: как живет Максим Виторган

СМИ сообщили о возвращении актера Максима Виторгана из Израиля в Москву, в афише театра «Пространство "Внутри"» появилась постановка с артистом в одной из главных ролей. Как живет бывший муж журналистки Ксении Собчак, что он говорил об СВО и действительно ли переезжал в Израиль?

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Где живет Виторган

Как обратил внимание онлайн-журнал «Страсти», Виторган играет в спектакле «Три сестры», где исполняет роль Вершинина. 19 сентября актер уже вышел на сцену, еще ему предстоит сыграть 20 и 25 сентября. В издании отметили, что Виторган неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями и в 2022 году переехал в Израиль. При этом он подчеркивал, что его отъезд не будет долгим и отрицал эмиграцию.

«Я ни в один момент времени не уезжал жить в какое-либо другое место. Как жил в Москве, так и живу. В одном и том же доме с 1979 года», — опровергал слухи о переезде Виторган.

В ноябре 2022 года Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал фото, где были запечатлены Шац, Максим Виторган, Алла Пугачева, Иван Алексеев (Noize MC, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Кадр был сделан в Тель-Авиве, в Израиле.

Также в апреле 2024 года сообщалось, что 27-летняя дочь Виторгана Полина решила переехать в Израиль, также она снялась в местном сериале «Олень».

«Я переезжаю в Израиль и хочу велосипед! Вдруг кто-то отдает/продает свой?» — написала в соцсети дочь актера.

Кроме того, сын Виторгана Даниил отслужил в израильской армии и демобилизовался в сентябре 2023 года. Он находится в Тель-Авиве и на фоне обострения палестино-израильского кризиса «не спешил» мобилизоваться в ЦАХАЛ (израильскую армию), писал KP.RU.

Как складывается карьера Виторгана после критики СВО

В 2023 году стало известно, что Максима Виторгана вырезали из второго сезона сериала «Контакт» и заменили его лицо на дипфейк, созданный нейросетью. Также из титров вырезали имя актера. Об этом рассказал сам Виторган в своей соцсети.

«Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?» — поиронизировал он.

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«До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда насовсем, <...> но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль», — рассказывал также актер.

Виторган отметил, что это не первый подобный случай. По словам артиста, его «потребовали убрать» из сериала «Ева, рожай», а также из нового сезона «Беспринципных».

Что известно о личной жизни Виторгана после развода с Собчак

Виторган и Собчак поженились в феврале 2013 года, а в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. После официального расставания с актером в 2019 году Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

1 сентября сын Виторгана от Собчак пошел в первый класс. На торжественной линейке с сыном была только Ксения, отца на ней не было. При этом ранее Собчак заявляла, что она и Виторган воспитывают Платона вместе, и назвала это «здоровой ситуацией». Также она отмечала, что они никогда не манипулировали ребенком и смогли сохранить хорошие отношения.

После расставания с Собчак в 2019 году распространились слухи о романе Виторгана и грузинской актрисы Нино Нинидзе. Поначалу они опровергали их, но в ее день рождения актер опубликовал фото девушки в своем блоге. В ноябре 2022 года в интервью «Георгий за кадром» Нинидзе опровергла слухи о разрыве с актером. Тогда она сказала, что они все еще вместе и у них все хорошо, но уточнила, что не любит говорить о личной жизни. Новый, 2023 год Виторган и Нинидзе встретили вместе.

Однако уже осенью 2023 года Виторгана заметили на свидании с 23-летней выпускницей МГИМО. Держащуюся за руки и обнимающуюся пару сняли на видео после спектакля в театре «Квартет И». Сообщалось также, что новая подруга экс-супруга Собчак — уроженка Кургана, училась на направлении «политическая психология и конфликтология», сейчас преподает английский язык дошкольникам.