Дочери Эмили Блант назвали ее подлым человеком после роли в кино

Дочери американской актрисы Эмили Блант назвали ее самым подлым человеком после роли в фильме «Дьявол носит Prada», передает издание Entertainment Weekly. Как призналась сама знаменитость, ее работа произвела огромное впечатление на 10-летнюю Хейзел и семилетнюю Вайолет. При этом, по словам Блант, это была первая большая роль в ее карьере.

© кадр из фильма

Они заявили, что я самый подлый человек, которого они когда-либо встречали. Это была моя первая роль. Я даже не предполагала, что она окажется настолько сильной, но не проходит и недели, чтобы кто-то не процитировал мне моего же персонажа, — призналась Блант.

Ранее актриса заявила, что российский режиссер Андрей Кончаловский запомнился ей мерзким и ужасным. По ее словам, у него на съемках присутствует атмосфера женоненавистничества, из-за которой «чувствуешь себя ничтожеством». Блант удалось встретиться с Кончаловским во время работы над фильмом «Лев зимой». Тогда ей было 19 лет, она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II.

По словам актрисы, она всегда готова к сложностям в работе, однако Кончаловский перешел все границы. При этом Блант не смогла самостоятельно вспомнить имя российского режиссера.